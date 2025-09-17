En octubre, el documental póstumo dedicado a Ozzy Osbourne

La voz y música de Ozzy Osbourne sigue resonando muy fuerte. A casi dos meses de que el llamado “Príncipe de las Tinieblas” muriera, su influencia en la música se ha demostrado en diferentes homenajes que ha recibido como el más reciente en los MTV Vmas, pero ahora se prepara un documental mostrando un poco más de su vida y obra.
La vida del gran líder de Black Sabbath sigue siendo para muchos un enigma. Es por eso que Paramount Plus está por lanzar un documental muy íntimo que honrará la memoria de una de las mentes maestras en la historia de la música.
Dicha producción que lleva por título Ozzy: No Escape From Now verá la luz el próximo 7 de octubre cuando llegue al catálogo de Paramount Plus, el cual se centra en los últimos años de la vida del legendario rockero, especialmente sus luchas de salud, su sentido de mortalidad, y sus intentos por dar un último adiós sobre el escenario.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Paramount+ (@paramountplus)
Una publicación compartida por Paramount+ (@paramountplus)
El documental cuenta con testimonios de amigos y familiares y abordará cómo fue el accidente de Ozzy en 2019, caída sufrida en su casa que agravó las lesiones en la columna vertebral sufridas previamente en un accidente de cuatrimoto en 2003; su recuperación, el diagnóstico de Parkinson, otros problemas de salud, y cómo todo esto afectó su capacidad de seguir como artista.
Asimismo, mostrará su deseo de hacer una última presentación memorable que daría como resultado un concierto de despedida con Black Sabbath en Villa Park, Birmingham, el pasado 5 de julio, tan solo unos días antes de su muerte, señala milenio.com
Para este documental participan no solo Ozzy, sino su familia, compañeros de banda, amigos músicos, productores y otros colaboradores que permiten ver a Ozzy no solo como figura pública, sino como persona enfrentando dificultades reales.