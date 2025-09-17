En octubre, el documental póstumo dedicado a Ozzy Osbourne

La voz y música de Ozzy Osbourne sigue resonando muy fuerte. A casi dos meses de que el llamado “Príncipe de las Tinieblas” muriera, su influencia en la música se ha demostrado en diferentes homenajes que ha recibido como el más reciente en los MTV Vmas, pero ahora se prepara un documental mostrando un poco más de su vida y obra.

La vida del gran líder de Black Sabbath sigue siendo para muchos un enigma. Es por eso que Paramount Plus está por lanzar un documental muy íntimo que honrará la memoria de una de las mentes maestras en la historia de la música.

Dicha producción que lleva por título Ozzy: No Escape From Now verá la luz el próximo 7 de octubre cuando llegue al catálogo de Paramount Plus, el cual se centra en los últimos años de la vida del legendario rockero, especialmente sus luchas de salud, su sentido de mortalidad, y sus intentos por dar un último adiós sobre el escenario.