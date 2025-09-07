En octubre será el festival de música, arte y memoria ancestral en Mitla, Oaxaca

En Mitla, Oaxaca, volverá a latir al ritmo de la música electrónica y de los espíritus ancestrales este 2025 con el anuncio oficial del Tierra de los Muertos Music and Arts Festival, una celebración que, más allá de lo sonoro, se erige como un rito contemporáneo de vida, arte y memoria.

Durante tres días, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, el valle sagrado que alguna vez fue conocido como Lyobaa, “lugar de descanso” para los zapotecos, recibirá a un elenco de artistas que representan la vanguardia internacional de la música electrónica y que se unirán a una experiencia que honra la historia y la mística del Día de Muertos en el corazón cultural de México.

El evento está organizado por Set Underground, lo que da un aire de confianza y calidad a las experiencias que el público podrá vivir de primera mano.

El line up es tan vasto como onírico que dibuja un mapa sonoro imperdible. Entre los headliners destacan Aera, Ali Farahani con San Mash, Andre VII, Armen Miran, Cabizbajo, Goldcap, Imnotakyd, Ivory, Konvex, Marques Wyatt, Nandu, Roderic, Theus Mago y Yamagucci, quienes traerán consigo la riqueza de estilos que van desde los matices hipnóticos del downtempo hasta las texturas más profundas del techno melódico.

A este cartel se suman figuras que expanden aún más el horizonte sonoro del festival: Blank, Caro Libertad, Colossio con Game, Hbb, Jimbo James, Admiral, Anette Cerón con Alo Alo, Double Max, Jordi Black Tape, Los Huastecos, Melo, Roal, Amené, Timeless y Svetlan Dimitroiva, además de otras sorpresas que serán develadas en los próximos días.

Una alineación que confirma a Mitla como escenario de uno de los encuentros más ambiciosos y relevantes de la electrónica contemporánea en México.

Pero Tierra de los Muertos no se limita a un desfile de beats y tornamesas. Desde su concepción en 2021, inspirada por la fuerza visual del desfile de Día de Muertos en el filme Spectre y nutrida por la convicción de que Oaxaca es el epicentro espiritual de esta celebración, el festival se ha concebido como un portal: una experiencia integral donde la música convive con el arte, el bienestar, la gastronomía y la historia viva.

En Mitla, tierra que conecta con el Mictlán, cada nota se convierte en ofrenda, cada mezcla en un diálogo entre la modernidad y las raíces.

Las experiencias paralelas al cartel musical serán rituales de bienestar como sound baths, meditaciones inmersivas, danzas extáticas y ceremonias de cacao, prácticas que invitan a los asistentes a reconectar con su esencia mientras la música fluye como un río de energía colectiva.

En el terreno gastronómico, la cita es el sábado por la noche, en los campos de agave de La Fortaleza, el reconocido chef Rodolfo Castellanos encabezará una cena performática que unirá alta cocina, tradición local y un segmento de cata de mezcal bajo el cielo oaxaqueño, transformando la mesa en un altar de sabores y símbolos.

El festival, que nació como un sueño íntimo y casi cinematográfico, se ha consolidado como un punto de convergencia cultural en donde la herencia zapoteca, el poder de la música electrónica y el espíritu del Día de Muertos encuentran un lenguaje común.

Tierra de los Muertos es más que un festival: es un portal a la memoria, al cuerpo y al futuro, un viaje que convierte a Mitla en un escenario irrepetible, donde la muerte no es ausencia, sino celebración de la vida en todas sus formas.

Durante esos tres días de octubre, Oaxaca será faro mundial del arte sonoro y de las experiencias inmersivas, atrayendo a viajeros de todos los continentes.

Porque Tierra de los Muertos no sólo convoca a bailar, sino a habitar una vivencia total: perderse en la música, descubrir la gastronomía oaxaqueña, adentrarse en la espiritualidad de un pueblo que honra a sus ancestros y, al mismo tiempo, abrirse al vértigo creativo de la contemporaneidad.