En París, impone Russell Crowe sus reglas a fans que deseaban selfies y autógrafos

Russell Crowe advirtió a un grupo de cazadores de autógrafos en París que se retirara si alguien intentaba empujarlo, aunque finalmente atendió a todos los presentes antes de partir al aeropuerto.
El actor, conocido por su papel en Gladiador, fue filmado el lunes a la salida de su hotel en la capital francesa cuando un grupo de personas lo rodeó para pedirle selfies y autógrafos.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales luego de ser difundidas por el medio TMZ.
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Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv)
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Antes de comenzar a firmar, estableció las reglas con claridad. “¿Están escuchando? Quédense donde están, no me empujen y yo me acercaré a ustedes. Denle espacio a todos. En cuanto alguien se porte como un imbécil, me voy. ¿Entendido?”, dijo la estrella de cine.
La multitud aceptó las condiciones y Crowe, vestido con una camisa polo azul marino y pantalón de vestir, comenzó a firmar objetos de colección de Gladiador, detalla infobae.com
Sin embargo, cuando un seguidor le pidió que añadiera el nombre “Maximus” —el personaje que interpreta en la épica de Ridley Scott— a su autógrafo, el actor se negó y pasó al siguiente.
“Si necesitaban un recordatorio de que los fanáticos no siempre son la prioridad número uno, recurran a Russell Crowe, porque el tipo definitivamente no estaba de humor afuera de su hotel en París“.
El artista australiano también fue visto el domingo en el torneo de tenis Roland Garros antes de este episodio frente a su hotel. Luego de que el video se viralizara, Russell Crowe respondió a la publicación de TMZ en X con un descargo directo.
“Clickbait. Todos obtuvieron su autógrafo y su selfie, el pasaje hacia el hotel se mantuvo libre para los huéspedes y aun así llegué al aeropuerto a tiempo. Un hombre, sin seguridad. Asunto resuelto. ¿Cuál es su problema?”, escribió el actor.
Crowe también fue respaldado por usuarios en la red social. “¿Por qué se convirtieron ustedes en una publicación que solo miente todos los días?”, escribió un cibernauta en respuesta a la publicación original del portal.
Y otra seguidora agregó: “Pedir orden de una forma directa y al estilo australiano ahora se traduce en ‘los fans no siempre son la prioridad número uno’. Bien por Russ por dejar en evidencia sus tonterías”.
“El hombre no hizo absolutamente nada malo. Dejó claros sus límites y pidió a la gente que los respetara. Le admiro por haber marcado la pauta ante esos cazadores de autógrafos profesionales tan agresivos que están más interesados en vender su autógrafo por Internet”, escribió otro tuitero.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la manera en que los actores de Hollywood manejan este tipo de situaciones en Europa. No es la primera vez que una figura del cine debe hacer las veces de controlador de multitudes en el continente.
En 2024, Anne Hathaway protagonizó un caso similar en Italia cuando un grupo de personas la rodeó en la vía pública. En el caso de Crowe, él actuó en todo momento sin asistencia de personal de seguridad y que el resultado fue, según sus propias palabras, satisfactorio para todas las partes.