En París, impone Russell Crowe sus reglas a fans que deseaban selfies y autógrafos

Russell Crowe advirtió a un grupo de cazadores de autógrafos en París que se retirara si alguien intentaba empujarlo, aunque finalmente atendió a todos los presentes antes de partir al aeropuerto. El actor, conocido por su papel en Gladiador, fue filmado el lunes a la salida de su hotel en la capital francesa cuando un grupo de personas lo rodeó para pedirle selfies y autógrafos. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales luego de ser difundidas por el medio TMZ.

Antes de comenzar a firmar, estableció las reglas con claridad. “¿Están escuchando? Quédense donde están, no me empujen y yo me acercaré a ustedes. Denle espacio a todos. En cuanto alguien se porte como un imbécil, me voy. ¿Entendido?”, dijo la estrella de cine. La multitud aceptó las condiciones y Crowe, vestido con una camisa polo azul marino y pantalón de vestir, comenzó a firmar objetos de colección de Gladiador, detalla infobae.com Sin embargo, cuando un seguidor le pidió que añadiera el nombre “Maximus” —el personaje que interpreta en la épica de Ridley Scott— a su autógrafo, el actor se negó y pasó al siguiente.

El actor contesta a TMZ en su red social.