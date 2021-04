En plena entrevista, Andrés García saca arma y dispara a la playa

El actor Andrés García disparó tres veces al aire durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Yordi comentó que nunca había estado cerca de armas, por lo que les tiene mucho respeto ya que tampoco sabe utilizarlas, debido a esto, el actor y productor sacó una pistola y disparó al vacío para explicarle cómo hacerlo.

“Le estoy platicando a Andrés que yo nunca tuve armas cerca, entonces les tengo mucho respeto y le dije ‘no sé realmente bien cómo disparar”, mencionó el conductor.

Durante la entrevista, que ocurrió en la casa de García en Acapulco, el actor dijo que las armas se disparan tres veces y todos los calibres son capaces de matar.

“Las armas se disparan siempre tres balazos, entonces esto es así. Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto, es redonda, entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando”, aseveró Andrés García.

Además, explicaron que en la playa mexicana no había gente, por lo que no existía algún peligro de impactar a un sujeto.

Yordi Rosado cuestionó si el haber disparado de esa forma era una acción legal, a lo que Andrés respondió “me vale madre, si te vas a ajustar a lo que es legal no te dejan ir al baño”.

García también comentó que una vez unos ladrones ingresaron a su domicilio para robarle armas y una chamarra.

Cabe destacar que recordó la época en la que salió con distintas mujeres y aseguró que nunca obligó a ninguna a hacer algo que no quisiera.

“Nunca forcé a ninguna mujer, eso me lo enseñó mi papá: nunca hay que ni golpear a una mujer ni forzarla a nada, aunque hay mujeres que te piden que les pegues pero no porque no me siento bien yo”, mencionó.

Andrés García es un actor y productor que inició su carrera a los 25 años en la película Chanoc, posteriormente participó en más producciones como Tintorera, Pedro navaja, Buscando la muerte, Señales de ruta, así como en diversas telenovelas como Ana del Aire, El Magnate y El cuerpo del deseo.