La cantante de Toxic, de 42 años, lanzó su último álbum en 2016, titulado Glory . Britney se tomó un descanso indefinido en 2019 y luego lo describió como una huelga, explicando que no quería que su papá, Jamie Spears, siguiera beneficiándose de sus ventas durante su tutela, señala quien.com

Sin embargo, una fuente le confirmó al sitio de noticias Page Six que la estrella del pop no ha grabado ningún tema nuevo todavía, ya que el proyecto apenas está comenzando a tomar forma.

Después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela de 13 años en 2021, la cantante lanzó colaboraciones con Elton John con el tema Hold Me Closer y con Will.i.am con Mind Your Business en 2022 y 2023, respectivamente.

Medios internacionales informaron por primera vez en agosto pasado que Britney Spears estaba planeando grabar un nuevo álbum en medio del divorcio de su tercer esposo, Sam Asghari .

“Ella tiene un equipo de escritores y está recibiendo canciones de algunos grandes artistas”, declaró una fuente en ese momento a Page Six.

Sin embargo, la artista ganadora del Grammy finalmente hizo una pausa en su regreso a la música para concentrarse en el lanzamiento de sus memorias, The Woman in Me, en las que admitió haber “luchado” con la idea de volver a actuar en un escenario después de años de trauma.