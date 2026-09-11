$!En redes sociales, causa polémica y fuertes críticas contra Carín León por no llegar a su concierto

Después de que se diera a conocer la cancelación del concierto de Carín León, en la Sphere de Las Vegas, derivado de problemas mecánicos que presentaron los aviones en los que intentó viajar el sonorense este jueves para su presentación, muchos son los videos de fans que circulan lanzando fuertes críticas contra intérprete. Aunque Carín León emitió un comunicado detallando que fue lo que sucedió, el público no perdona, y se fue con todo contra el intérprete de primera cita, recibiendo en redes sociales toda clase de insultos por no haber llegado a su concierto, o el haber tomado su avión, horas antes del concierto, calificándolo incluso de irresponsable.

En un primer video se puede apreciar a una familia, quien compartió sentirse tristes, defraudados, ya que realizaron un fuerte gasto, viajando desde San Diego, California, para ver el show, gastando en gasolina, hotel, boletos, ropa y más. En otro video se puede ver a la gente como va saliendo del interior de la Sphera, tras ser notificados que el concierto había sido cancelado claramente molestos, lanzando fuertes comentarios.

En otro video que circula, tres mujeres arremeten contra el artista por no haber llegado. “Que poca madr...eso no se hace, no se vale, hasta compré tu vaso pendej...bien caro”, dijo una. Mientras que otra señora se sumó a ellas para lanzar un fuerte mensaje. “Que no se haga pendej..”, “Que vergüenza para Hermosillo y para México, ya valiste”, expresa otra, “Que ching..a su madr.. Carín León, no nos mereces”, expresa otra fan decepcionada, “Venimos desde McCallen y dioquis, me hicieron gastar un ching..de lana

Su esposa de manifiesta en redes sociales La inesperada cancelación del conciertos de anoche de Carín León en Sphere Las Vegas desató una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos cuestionaron la logística del artista, fue su esposa, Meylin Zúñiga, quien decidió dar la cara y compartir la versión más personal de lo ocurrido.

A través de sus historias de Instagram, Meylin pidió detener las especulaciones y aseguró que nadie estaba más afectado por la situación que el propio intérprete sonorense. “Cuando pasa un suceso importante como fue el de caernos de un elevador y comienzan miles de especulaciones, les subo el veredicto real. Ese día éramos muchas personas las involucradas, pero solo YO resulté con fractura de peroné que me tuvo cuatro meses inmóvil”. Después explicó que el viaje a Las Vegas no pudo concretarse y lamentó la falta de empatía con la que muchas personas reaccionaron: “Hoy teníamos un viaje y no se pudo lograr, por el cual comenzaron todas las especulaciones del mundo sin tener un poco de empatía, ni detenerse muchas personas a pensar que el artista también es un ser humano normal como lo son ustedes”, dijo.