En sólo un mes, logra ‘La Odisea’ llegar a los mil millones de dólares en la taquilla

El filme ha logrado una recaudación local de 344.5 millones de dólares y una internacional de 362.6 millones de dólares, totalizando 707.1 millones de dólares en todo el mundo, antes de este fin de semana, donde se espera que rebase los mil millones de dólares, señala vanguardia.com

El lanzamiento consolida el título como uno de los mayores éxitos comerciales del año.

Dirigida por Christopher Nolan y producida por Universal Pictures, alcanzó mil millones de dólares en recaudación global tras su estreno el 17 de julio de 2026.

La Odisea , basada en las crónicas de Homero, consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026. El largometraje protagonizado por Matt Damon debutó el 17 de julio y logró esa marca gracias a su desempeño en 81 mercados, impulsado por funciones IMAX y una distribución simultánea que fortaleció su rendimiento fuera de Estados Unidos.

El largometraje fue distribuido por Universal Pictures y se proyectó en 81 mercados internacionales, según un informe publicado por Variety y validado por reportes de Brandsynario y NST.

La producción se basa en la epopeya homérica y sigue el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya.

El proyecto marca el regreso de Christopher Nolan al cine épico y cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson.

Según 3DVF, la película superó en dos semanas la recaudación total obtenida por Oppenheimer en el mercado doméstico, posicionándose solo detrás de The Dark Knigh y The Dark Knight Rises, dentro de la filmografía del director, por los ingresos alcanzados en Estados Unidos.

La dirección de Christopher Nolan, conocido por producciones como El origen y Dunkerque, marca el regreso del cineasta a la épica clásica.

La producción técnica incluyó cámaras IMAX y efectos visuales de última generación, lo cual se refleja en los 140 millones de dólares recaudados en las salas dotadas de ese formato.

El guión adapta la epopeya griega de Homero e incorpora episodios como el enfrentamiento con el Cíclope Polifemo, el encuentro con las Sirenas y la estancia en la isla de Calipso.

La producción fue responsabilidad de Universal Pictures, que gestionó la distribución global.

El estreno mundial tuvo lugar el 17 de julio de 2026. La película fue lanzada de manera simultánea en regiones de Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, según datos de Box Office Mojo y Variety.

La estrategia de estreno global permitió acceder a las principales salas de exhibición en 81 mercados, maximizando la recaudación inicial y el alcance del público internacional.

En términos de recaudación, La Odisea se posicionó como la cuarta película más taquillera de 2026, solo superada por otras franquicias y superproducciones del año, según Brandsynario.

El rendimiento doméstico ya superó la recaudación total de Oppenheimer, film anterior de Nolan que concluyó su ciclo comercial con 330 millones de dólares en Norteamérica y 975 millones de dólares a nivel global, según Deadline.

El desempeño de La odisea refuerza el perfil comercial del director, cuyas películas han dominado la taquilla en distintos géneros. La utilización de cámaras IMAX y la duración de 2 horas y 53 minutos son elementos técnicos destacados, según lo publicado por Variety.