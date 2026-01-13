$!En su cumpleaños, regala Ángela Aguilar un caballo a Christian Nodal

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal se convirtió en una celebración de alto perfil que concentró atención mediática. El festejo, denominado “Nodal Fest”, fue organizado por su esposa, Ángela Aguilar, y se desarrolló durante tres días en distintos puntos de Zacatecas. La agenda combinó actividades privadas, eventos públicos y una fiesta temática bajo tierra, con referencias a la charrería y a propuestas actuales de entretenimiento. El “Nodal Fest” fue el nombre con el que se identificó el conjunto de actividades organizadas para celebrar el cumpleaños de Christian Nodal. A diferencia de los festejos tradicionales de un solo día, el evento se extendió por tres jornadas consecutivas y utilizó espacios representativos del estado.

La planeación buscó mostrar distintas facetas del entorno local y de la vida personal del cantante, desde un convivio familiar hasta una fiesta temática en una mina, detalla elimparcial.com La celebración inició en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. En ese lugar, Christian Nodal recibió su primer caballo. Ángela Aguilar confirmó públicamente que ella fue quien adquirió el ejemplar, con lo que aclaró versiones que atribuían el regalo a su padre, Pepe Aguilar.

El caballo fue presentado como un ejemplar apto para la práctica de la charrería. La entrega incluyó una montura charra de cuero oscuro con grabados artesanales. El momento fue compartido con familiares y personas cercanas, entre ellos Pepe Aguilar, y fue documentado en redes sociales por los propios anfitriones. La organización del “Nodal Fest” se estructuró en un itinerario definido. Día 1: reunión privada en el rancho El Soyate, con enfoque familiar y la entrega del caballo. Día 2: traslado al centro histórico de Zacatecas para una callejoneada tradicional que concluyó en el Hotel Quinta Real, ubicado en una antigua plaza de toros. En ese espacio hubo música y fuegos artificiales.