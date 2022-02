Habiendo concluido las grabaciones en diciembre de 2021, la protagonista de La Reina del Sur, Kate del Castillo, adelantó lo que se podrá ver en su tercera temporada. Uno de los elementos más relevantes será el manejo de la trama, pues en esta tercera edición habrá una evolución total de la serie y pasará de ser una serie sobre el narcotráfico a manejarse como un thriller de acción.

“Se está alejando mucho de lo que es el narco, lo cual a mí me da mucho gusto ya que estamos aburridos de escuchar de narcoseries y todo este rollo, entonces ya se convierte más en un thriller de acción, que a mí me encanta. Me parece divertido y hay pocas mujeres que tenemos oportunidades de que nos escriban historias como mujeres de acción, así que a mi me fascina eso”, mencionó la actriz en una conferencia con medios de comunicación internacionales.

Para realizar la nueva entrega, el equipo de producción viajó a diversos países de latinoamérica, resultando en un producto que homenajea y celebra los paisajes naturales de estas regiones. “Primero, acabamos apenas en diciembre y fuimos a muchísimos países, pero lo mas lindo es que fuimos a países latinoamericanos, fuimos a Argentina, estuvimos en Perú, en Bolivia, en México, en Colombia, así que vamos a mostrar una latinoamérica hermosísima que los anglosajones, los americanos, se van a quedar helados”, adelantó. De momento no se tiene una fecha para el estreno de la tercera temporada de La Reina del Sur, sin embargo se adelantó que será estrenada este 2022.

Segunda temporada llega a Telemundo Después de ser una serie que solo podía verse en Netflix, la segunda temporada de La Reina del Sur llega a Telemundo Internacional, transmitiéndose en 22 países, con capítulos dobles de lunes a viernes a la 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza se encuentra en Italia bajo el programa de protección a testigos y en compañía de su hija Sofía. La historia se detona cuando Sofía es secuestrada por el político Epifanio Vargas, por lo que Teresa retoma su camino dentro del narcotráfico para rescatarla. “A ella la vimos en la primer temporada que está embarazada, Oleg le pregunta si no me da miedo tener hijos, tener a un hijo y traerlo a este mundo, y le digo que sí, que justamente eso, que quiero volver, quiere volver Teresa Mendoza a sentir miedo. Vaya que sí va a sentir miedo en esta segunda temporada, creo que esa es de las partes más importantes. Está ella en un lugar que no sabemos cual es y nos vamos a enterar en esta temporada que está en Italia, en un pueblito en la Toscana, en un pueblito y viviendo una vida normal vendiendo mermeladas, con su hija que tiene 8 años, son los 8 años que estuvimos fuera y es precisamente la edad que tiene Sofía, mi hija”, recordó Del Castillo.

“Entrenó a su hija como si fuera una mini mí, una mini Teresa Mendoza. No es una niña normal porque no viene de una mujer normal, no le enseñan que la vida es de color de rosa y que va a venir un príncipe azul, sino todo lo contrario y ella le dice ‘la vida es dura, la vida está cabrona, y te voy a entrenar para que sepas enfrentarte a eso’, que es lo que a muchas mujeres nos ha hecho falta, ese enfrentamiento pero aunque sea del corazón”.

‘Teresa Mendoza sigue siendo culichi’ En cuanto a la evolución del personaje, Kate del Castillo aseguró que Teresa Mendoza conserva su esencia de ser una mujer originaria de Culiacán, Sinaloa. “Ella no deja de ser una culichi, una chica sencilla, y eso no se le va a quitar nunca. Queremos que Teresa siga su línea siempre, su manera de hablar, no se refina, es grosera y mal hablada, y tiene esta cosa que es muy ‘pa delante’”, destacó. “Vamos a tener una Teresa Mendoza más madura, pero también más guerrera, porque el amor más grande que puede tener una mujer es hacia un hijo y no le toquen a su hija, y se la tocaron. Entonces, lo que hizo por sus amigos en la primer temporada, ahora Imagínense lo que no va a hacer por su hija. Creo que Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte, y creo que las mujeres en general lo somos igualmente, no hay fortaleza si no hay vulnerabilidad, cuando has vivido tantas experiencias en la vida no hay más que crecer”.