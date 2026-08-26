En transmisión en vivo, revela Yolanda Andrade a Thalía importante dato sobre su enfermedad

La conductora relató que en algún momento recibió una estimación de “un año y medio”, una noticia que, lejos de provocar la reacción que su médico esperaba, la llevó a replantearse la manera en que quiere vivir.

Yolanda Andrade abrió una de las conversaciones más personales que ha tenido con Thalía al hablar sobre su estado de salud y revelar lo que, según contó, le dijo su médico sobre el tiempo que podría tener por delante.

Sin embargo, Andrade no especificó cuándo ocurrió esa conversación con su médico ni señaló que la estimación formara parte del momento en que recibió su diagnóstico inicial, señala infobae.com

Durante el en vivo con Thalía únicamente hizo referencia a lo que su doctor le había dicho, sin precisar en qué etapa de su proceso de salud sucedió.

Esto es relevante porque, como la propia conductora ha contado en distintas ocasiones, a lo largo de su enfermedad ha atravesado diferentes tratamientos y ha utilizado diversos medicamentos, por lo que no queda claro si aquel comentario corresponde a sus primeras evaluaciones médicas, a una etapa posterior de tratamiento o a otro momento de su proceso.

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, contó que pensó al despertar después de conocer esa estimación. Incluso relató que cuando el doctor le preguntó “Why?”, ella respondió: “Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”. Su manera de afrontar la noticia sorprendió a Thalía, quien respondió entre bromas: “Hay que darle vuelo a la hilacha”.

La conversación también mostró el lado emocional de Yolanda, quien reconoció que ha pasado por frustración, ira, coraje y miedo.

Sin embargo, aseguró que está consciente de que debe seguir viviendo y aprovechando el tiempo. “Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir”, expresó durante el encuentro.

La conductora explicó que, después de atravesar distintas emociones, comenzó a pensar en lo que quiere hacer.

“Mi vida la viví, pero no sé cuántas veces viví una sola vida, gracias a Dios”, dijo, al reflexionar sobre todo lo que ha experimentado.

También señaló que busca continuar ayudando y dando a los demás porque, como expresó, “no me voy a llevar nada”.

En su conversación con Thalía, Andrade también recordó que durante este proceso ha tenido días complicados y que su enfermedad le ha provocado momentos de cansancio, frustración y dificultad para hablar.

Agradeció especialmente que su amiga comprenda esos momentos y sepa cuándo darle espacio, además de ofrecerle consejos sin simplemente darle la razón.

La conductora también habló de lo difícil que puede ser atravesar una enfermedad para toda la familia. Contó que comenzó a adaptar algunos espacios de su casa y reconoció que cuidar a una persona enferma “es muy cansado porque agotas a la familia”.

Para ella, estas experiencias también han cambiado la forma en que observa cada momento de su vida. Aunque el tema de salud marcó buena parte de la conversación, el encuentro también tuvo un motivo especial.