$!En vivo: Sigue la transmisión del Global Citizen Live

Desde Nueva York, Estados Unidos, las bandas y artistas que se presentan son Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer López, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, con actuaciones especiales de Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste y Lang Lang.

Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, Black Eyed Peas, Stormzy, Christine and the Queens, con actuaciones especiales de Angélique Kidjo, Charlie Puth y Fatma Said, hacen parte de Global Citizen Live desde París, Francia.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, están Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., One Republic, Ozuna, The Lumineers y 5 Seconds of Summer.

Duran Duran, Kylie Minogue, Maneskin, Nile Rodgers y CHIC, y Rag’n’Bone Man, se unen a este gran evento desde Londres, Reino Unido, y Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage y Made Kuti, desde Lagos, Nigeria.

Otros artistas que se unen a esta transmisión son Andrea Bocelli, desde la Toscana; BTS, desde Seúl; Green Day, desde Los Ángeles; Keith Urban y Ricky Martin, desde varios lugares de Las Vegas; Lorde y My Morning Jacket, desde Nueva York. Metallica, desde Louisville; Sho Madjozi y Muzi, desde Johannesburgo; y, en colaboración con Sony LATAM, Camilo, desde Madrid, y Lali, desde Buenos Aires.