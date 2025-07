Enamora Christian Nodal con su nuevo tema titulado ‘Sabina’

El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores este 24 de julio, con el lanzamiento de su nuevo tema titulado Sabina. La fecha no pasó desapercibida, ya que coincidió con el primer aniversario de bodas del artista con Ángela Aguilar, lo que generó especulaciones entre los internautas sobre una posible dedicatoria oculta en la letra de la canción.

Estrofas como “Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas y aún no entiendo por qué no volvemos, le debemos respeto al pasado” llevaron a algunos fanáticos a pensar que el sencillo guarda un significado especial para la pareja.

Otro fragmento que llamó la atención del público dice: “Así que entérate, yo aún te quiero, no sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina, y es que, para tu ausencia, te juro, que no hay medicina, y eso de extrañarte se ha vuelto rutina”.

Aunque la letra podría interpretarse como una historia de desamor, la coincidencia en la fecha despertaron diversas interpretaciones entre sus seguidores, señala elimparcial.com

Cabe destacar que Sabina no fue escrita por Christian Nodal, sino por un equipo de compositores integrado por Amanda Coronel, Johan Sotelo, José Fernando Dávila Ortiz y Omar Angulo Robles.

A pesar de ello, el hecho de que Ángela Aguilar compartiera una fotografía de ambos abrazados en su cuenta oficial de Instagram, con esta canción sonando de fondo, reforzó la teoría de que el tema sí podría estar dirigido a ella.

La celebración del aniversario también fue un momento especial para la pareja. Aunque no revelaron el lugar exacto del festejo, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron un entorno íntimo y cuidadosamente decorado. No faltaron los fuegos artificiales, gestos afectivos y mensajes emotivos entre ambos.

Ángela y Christian también aprovecharon el momento para agradecer a sus seguidores por el apoyo a su historia de amor.