$!Enamora Karla Breu con su tema Te Prometo

“Estar en la música representa para mi una bendición en el momento indicado, eso fue lo que me hizo llegar a México, hace casi tres años para empezar un proyecto musical, y gracias al cariño que me ha dado México me he podido quedar aquí haciendo mi música”, destacó.

Te Prometo añadió la cantautora, además de estar ya disponible en YouTube con video oficial, el cual hasta el momento cuenta con más de 1 millón 600 mil visualizaciones, también puede ser escuchado en las demás plataformas como Amazon, Spotify, entre otras.

Cabe destacar que, todo el trabajo de este disco debut se realizó en México, donde la producción corrió por parte de Xavier López Miranda, su productor de cabecera, y la coproducción de Rodolfo Vázquez, además, fue mezclado y masterizado por el dúo de mexicanos exitoso de New York, Alex Venguer y Óscar Zambrano.

“A México le debo mucho en mi carrera, de no haber sido por todo el apoyo y cariño que he recibido, creo que todo lo que he realizado no habría sido posible, por eso estoy muy agradecida con México”, resaltó la dominicana.

Finalmente, comentó que para el resto del año está preparando nuevas sorpresas en torno a su disco, además de que pronto espera volver a los eventos presenciales.

Sus redes sociales

Facebook: Karla Breu Music

YouTube: Karla Breu

Instagram: karlabreumusic