Encabeza Belinda la portada de ‘Los 50 más bellos’ de People en Español 2026

La cantante y actriz mexicana Belinda fue seleccionada para encabezar la edición 2026 de “Los 50 más bellos” de la revista People en Español, que tiene el lema “La belleza está en los pequeños detalles”.

“Este año reunimos a 50 personalidades del cine, la televisión, la música, las artes y el deporte que han brillado por su talento, sus logros y su capacidad de emocionarnos e inspirarnos”, publicó la revista en sus redes sociales.

La selección de la publicación internacional agrupa a personalidades de distintas disciplinas dentro de diversas categorías del entretenimiento. En el ámbito de la música y las artes destacan Danna, reconocida tras la presentación de su proyecto discográfico “Lucid Dreams”; Mar Solís, figura emergente de la música latina, e Isaac Hernández, destacado por ser el primer bailarín principal mexicano en formar parte del American Ballet Theatre.

Belinda, de 36 años, figura como la imagen central de la portada en un periodo caracterizado por la continuidad de sus proyectos en televisión, teatro y música.

Entre sus proyectos más recientes, la cantante y actriz protagoniza la serie de época “Carlota”, de HBO Max, donde interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo, así como su participación en la inauguración del Mundial 2026 al cantar “Por ella” junto a Los Ángeles Azules. Asimismo, prestó su voz al personaje “Lilypad” en la película animada Toy Story 5.

En el segundo semestre de 2026, contempla su regreso al teatro en México mediante el musical “Mentiras” a partir de septiembre, montaje que previamente agotó sus localidades en el Auditorio Nacional, señala elimparcial.com.

A la par de sus actuaciones en el escenario, la cantante iniciará una etapa en la producción ejecutiva y alista el lanzamiento de nuevo material discográfico.