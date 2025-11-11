Encabeza Carín León el cartel del Festival Internacional del Globo en León

El cielo de León volverá a llenarse de color y música del 14 al 17 de noviembre, cuando el Festival Internacional del Globo (FIG) celebre su edición 2025 con un cartel estelar encabezado por Carin León, quien ofrecerá un concierto el domingo 16 de noviembre.

El sonorense, es una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, llevará su estilo único y su fusión de géneros al escenario principal del festival, en lo que promete ser una de las presentaciones más esperadas del año.

Además, la programación musical incluirá a Gloria Trevi, que inaugurará el festival el viernes 14 con una noche dedicada al pop latino, y The Dream Nite, una experiencia electrónica con tres de los DJs más reconocidos del mundo: Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack, detalla quien.com