Encabeza Netflix las preferencias de los usuarios de streaming para México

Durante el año que acaba de terminar, se reportó que la plataforma de streaming preferida por los usuarios nacionales fue Netflix, con un 20% de preferencia del mercado, seguido de Disney, que acapara el 19 % de los usuarios.

Lo anterior lo publicó JustWatch, la guía de streaming para películas, series de Tv y deportes, que se encarga de analizar el comportamiento de los usuarios a nivel mundial sobre el consumo de plataformas de entretenimiento.

¿Cómo funciona JustWatch?

Las listas de streaming de JustWatch se calculan según la actividad del usuario en las últimas 24 horas, siete o 30 días. Esto incluye hacer clic en una oferta de streaming, añadir un título a una lista de seguimiento y marcarlo como “visto”.

Estos datos se recopilan de más de 60 millones de fans de películas y series al mes. Se actualizan diariamente para 140 países y 4 mil 500 servicios de streaming.