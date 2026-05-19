Encabeza Peso Pluma el listado de los 20 artistas mexicanos más escuchados del mundo

La música hecha en Sonora vive uno de sus momentos más importantes. En una lista publicada por The LM Charts, seis artistas originarios del estado aparecen entre los 20 mexicanos más escuchados del mundo en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube Music. La cifra no es menor: el 30 por ciento del ranking está integrado por talentos sonorenses que actualmente acumulan más de 90 mil millones de reproducciones combinadas. El dato confirma el enorme impacto que tiene la escena regional mexicana en la industria musical y consolida a Sonora como una de las principales canteras de artistas del país. Entre los nombres destacados aparecen Natanael Cano, Carín León, Christian Nodal, Luis R. Conríquez, Gabito Ballesteros y Alfredo Olivas, señala elimparcial.com

La publicación de The LM Charts, difundida el 25 de abril, señaló lo siguiente.

Peso Pluma.

“Estos son los 20 artistas mexicanos más escuchados del mundo en todas las plataformas de audio bajo demanda. Entre una nueva generación que arrasa en streaming, un nombre sigue firme entre los gigantes: Luis Miguel. Décadas de carrera. Sin depender de tendencias. Compitiendo y ganando en la era del streaming. El legado no se mide en modas, se mide en permanencia. ¿Te sorprende el ranking?”. Aunque la publicación pone especial atención en Luis Miguel, también deja ver el dominio absoluto del regional mexicano, especialmente de artistas provenientes del norte del país.

Natanael Cano.

Natanael Cano, el sonorense mejor posicionado con mayor número de reproducciones es Natanael Cano, originario de Hermosillo y considerado pionero de los corridos tumbados. Con 23.8 mil millones de reproducciones, ocupa el tercer lugar general, solo por detrás de Peso Pluma y Junior H. Desde el lanzamiento de canciones como Soy el Diablo, PRC y AMG, Natanael se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la música mexicana actual.

Carín León.

En el quinto puesto aparece Carín León con 20.3 mil millones de reproducciones. El cantante hermosillense ha logrado una proyección internacional gracias a éxitos como Primera cita, Según quién y Que vuelvas. Christian Nodal, también originario de Sonora, se ubica en la octava posición con 15.8 mil millones de streams. Su mezcla de mariachi y música norteña lo ha mantenido como una de las figuras más importantes del género.

Christian Nodal.

Luis R. Conríquez se coloca en el noveno puesto con 14.3 mil millones de reproducciones. Su estilo ligado a los corridos y colaboraciones con artistas como Peso Pluma y Natanael Cano lo han convertido en uno de los nombres más escuchados del momento. Gabito Ballesteros ocupa el lugar 13 del ranking con 13 mil millones de reproducciones. El joven cantante ha crecido rápidamente dentro del regional mexicano y suma cada vez más presencia en plataformas digitales.

Gabito Ballesteros.

El listado también incluye a Alfredo Olivas en la posición número 20 con 10 mil millones de reproducciones. Aunque lleva más de una década de trayectoria, su popularidad continúa creciendo gracias a temas como El Paciente y En definitiva. Los 20 artistas mexicanos más escuchados del mundo, de acuerdo con The LM Charts, este es el ranking. -Peso Pluma: 42.3 mil millones -Junior H: 32.2 mil millones -Natanael Cano: 23.8 mil millones -Luis Miguel: 21.9 mil millones -Carín León: 20.3 mil millones -Tito Double: 18.1 mil millones

Banda MS.