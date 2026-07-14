Encabeza Rosalía nueva colección de muñecas ‘L.O.L Surprise’

¡L.O.L. Surprise! está celebrando su décimo aniversario en grande, y la música está en el centro de la fiesta. la cantante Rosalía encabeza la nueva colección L.O.L. Surprise! O.M.G Music Festival de la marca, debutando como muñecas coleccionables de moda inspiradas en algunos de sus momentos más icónicos sobre el escenario. Con precios desde 6.99 dólares en MGA Entertainment, cada muñeca viene dentro de una esfera en forma de corazón que incluye un llavero, un mini póster del artista y varias sorpresas por descubrir. Las muñecas O.M.G. presentan looks listos para el escenario, accesorios llamativos y pósters exclusivos. Los fans podrán coleccionar dos looks distintivos por artista, mientras que todavía falta por revelarse una headliner más, señala billboard.com

La muñeca de moda incluye un póster de colección y tiene un precio de 26.99 dólares, de esta manera Rosalía se une a la colección Music Festival con una muñeca inspirada en uno de sus atuendos de Motomami. Cada muñeca incluye un póster coleccionable para exhibir junto a ella. La muñeca incluye conjuntos de ropa, zapatos, una tarjeta coleccionable y una pelota L.O.L. con forma de corazón y llavero.

La muñeca tiene un precio de 26.99 dólares.

Este lanzamiento llega después de que MGA Entertainment estrenara L.O.L. Surprise! The Next Headliner, una serie live-action con guion que sigue a la cinta animada de 2021 L.O.L. Surprise! The Movie. El show combina comedia estilo falso documental, aspiraciones de estrella pop y música original. La celebración del aniversario también expande el universo de colaboraciones de L.O.L. Loves, con nuevas alianzas junto a Harry Potter, Bob Esponja, Dr. Seuss, además de L.O.L. Surprise! Loves Hello Kitty and Friends.

Cada pequeña Tot viene dentro de una esfera en forma de corazón que sirve como llavero.