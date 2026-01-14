Encabeza Zoe Saldaña la lista de actores más taquilleros en el cine

Zoe Saldaña encabeza la lista de los actores más taquilleros de todos los tiempos gracias al éxito de Avatar: Fire and Ash, según la actualización de este conteo realizado por el sitio web estadunidense especializado en la taquilla cinematográfica, The Numbers.
Sus películas han acumulado un total de 15 mil 470 millones de dólares, tomando en cuenta el éxito de la última película de la franquicia creada por el director canadiense James Cameron, según reveló la publicación este martes.
La actriz estadunidense de origen dominicano ha sido protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia: Avatar (2009), que ocupa el puesto número 1; Avengers Endgame (2019) en el puesto número 2 y Avatar: The Way of Water, detalla milenio.com
El éxito taquillero de Saldaña, quien obtuvo su primer Oscar en 2025 por Emilia Pérez, también se debe a su participación en Guardians of Galaxy , en su personaje como Gamora, así como el papel de Nyota Uhura en una trilogía de la franquicia Star Trek.
De acuerdo con el medio especializado Variety, Saldaña además es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han generado más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo.
En 2024, Saldaña ocupaba la tercera posición en esta lista, tan solo superada por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero el éxito de la última entrega de Avatar, que esta semana superó los mil 230 millones de dólares de recaudación, contribuyó a posicionarla en el número uno.
Las anteriores entregas de la saga también superaron los mil millones de dólares. La segunda entrega lo hizo tras 14 días en cartelera y la primera a los 17 días, según señala Variety. Ambas también superaron posteriormente los dos mil millones de recaudación.
Los países que más recaudación han conseguido para la película han sido China con 138 millones de dólares, Francia 81 millones, Alemania 64 millones y Corea con 44 millones.