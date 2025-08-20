Encabezan músicos sinaloenses el ‘Juego de las Estrellas’ a realizarse en Ciudad de México

El poder de la música y la pasión del deporte se unirán el miércoles 27 de agosto a las 18:00 horas, en la primera edición de “El Juego de las Estrellas” de futbol, en la Ciudad de México, cuyo elenco artístico estará encabezado, principalmente, por vocalistas y bandas sinaloenses.

Importantes figuras del regional mexicano se enfrentarán en un partido entre Norteños vs. Bandas, donde además de mostrar sus dotes futbolísticos, durante los medios tiempos deleitarán al público interpretando algunos palomazos de sus grandes éxitos, por lo que este encuentro inédito unirá lo mejor del entretenimiento, música en vivo, espectáculo deportivo y la energía de más de 5 mil personas que se espera sean parte del público.

Las puertas se abrirán a las 17:00 horas, dando inicio al partido una hora después, con una duración que se extenderá hasta pasadas las 21:00 horas.

La radiodifusora que organiza anunció que la entrada será totalmente gratuita para que disfruten los asistentes de las actuaciones de ⁠Luis R Conríquez, ⁠La Arrolladora Banda El Limón, ⁠Banda Pequeños Musical, ⁠Luis Antonio López “El Mimoso”, ⁠El Yaki, Luis Ángel “El Flaco”, Edwin Luna Y La Trakalosa de Monterrey, Joss Favela, Emir Pabón, El Bebeto, ⁠⁠Memo Garza, ⁠⁠Brincos Dieras, Mariana Seoane, ⁠⁠Los Buitres De Culiacán, Lorenzo Méndez, Banda Carnaval, Saúl “El Jaguar”, entre muchos más.

El partido contará con la narración especial a cargo de David Faitelson, Leo Riaño y Paco Ánimas, quienes aportarán emoción a cada jugada.