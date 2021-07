$!Encabezan The Crown y Mandalorian las nominaciones de los Premios Emmy 2021

La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció sus candidatos para la 73 edición de los Premios Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el domingo 19 de septiembre en formato presencial, tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus. En general, The Crown y The Mandalorian lideran a todos los nominados con 24 cada uno, seguidos por WandaVision con 23, The Handmaid’s Tale y Saturday Night Live con 21 cada uno y Ted Lasso con 20.

La cadena HBO obtuvo 130 nominaciones en total, seguida de Netflix con 129. Ron Cephas Jones y su hija, Jasmine Cephas Jones, fueron los anfitriones del anuncio. La pareja hizo historia en los Emmy el año pasado cuando se convirtieron en el primer dúo de padre e hija en ganar premios Emmy por actuación en el mismo año. Las nominadas a mejor serie de drama son: “The Boys”, “Bridgerton”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Lovecraft Country”, “The Mandalorian”, “Pose” y “This Is Us”.

Las candidatas a mejor serie de comedia: “black-ish”, “Cobra Kai”, “Emily in Paris”, “The Flight Attendant”, “Hacks”, “The Kominsky Method”, “PEN15” y “Ted Lasso”. Por el premio a la mejor miniserie compiten “The Queen’s Gambit”, “I May Destroy You”, “Mare of Easttown”, “The Underground Railroad” y “WandaVision”. Las candidatas a mejor actriz en una serie de comedia son: Aidy Bryant de “Shrill”, Jean Smart de “Hacks”, Kaley Cuoco de “The Flight Attendant”, Tracee Ellis Ross de “black-ish” y Allison Janney de “Mom”. Los nominados a mejor actor en una serie de comedia: Anthony Anderson por “black-ish”, Michael Douglas por “The Kominsky Method”, William H. Macy por “Shameless”, Jason Sudeikis por “Ted Lasso” y Kenan Thompson por “Kenan”. El Emmy a la mejor actriz en una serie de drama se lo disputarán Emma Corrin, por “The Crown”; Elisabeth Moss, por “The Handmaid’s Tale”; Uzo Aduba, por “In Treatment”; Olivia Colman, por “The Crown”; Mj Rodriguez, por “Pose”, y Jurnee Smollett por “Lovecraft Country”. “Conan”, “The Daily Show with Trevor Noah”, “Jimmy Kimmel Live”, “Last Week Tonight with John Oliver” y “The Late Show with Stephen Colbert” compiten por el premio a la mejor serie de tertulia de variedades. Scherma y los actores Ron Cephas Jones (“This Is Us”) y Jasmine Cephas Jones (“Blindspotting”), padre e hija en la vida real, anunciaron a los nominados. Para Netflix, que lidera el camino de los servicios de streaming pero aún no ha ganado un trofeo a mejor serie, “The Crown” representaría su mejor oportunidad, aunque ya ha sido nominado tres veces antes. No obstante, la expectativa recae sobre las producciones televisivas que Disney ha estrenado este año, amparadas por dos de las marcas más lucrativas del cine, Marvel y Star Wars. ‘WandaVision’, la miniserie sobre la vida de los superhéroes Wanda Maximoff y Vision, es el título con más nominaciones. Su premisa, que homenajea a comedias representativas de una década en cada episodio, sorprendió a la crítica y podría ganarse los votos de los académicos. La noche de gala Los Emmy se emitirán el domingo 19 de septiembre a las 19.00 horas del Pacífico en CBS y estarán disponibles para transmitir en vivo y bajo demanda en Paramount +. CBS y la Academia de Televisión eligieron a la estrella de The Neighborhood , Cedric the Entertainer, para presentar los Premios Emmy 2021 . Los premios regresarán a su hogar habitual en el Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles para la ceremonia del 19 de septiembre. El programa también contará con una audiencia en persona limitada de nominados y sus invitados después del evento virtual del año pasado. Los productores ejecutivos del programa del año pasado (que se emitió en ABC), Reginald Hudlin e Ian Stewart, y el director Hamish Hamilton regresarán para los Emmy 2021. Done + Dusted y Hudlin Entertainment producirán. Lista de nominados 2021 Mejor actriz de serie (Comedia) Allison Janney (Mom) Kaley Cuoco (The Flight Attendant) Aidy Bryant (Shrill) Tracee Ellis Ross (Black-ish) Jean Smart (Hacks) Mejor actor comedia Anthony Anderson - Blackish Michael Doulgas - El Método Kominsky William H. Macy - Shameless Jason Sudeikis - Ted Lasso Kenan Thompson - Kenan Mejor serie comedia Black Ish Cobra Kai Emily In Paris Hacks The Flight Attendant El Método Kominsky Pen15 Ted Lasso

Mejor actor - Miniserie Paul Bettany - Wandavision Hught Grant - The Undoing Ewan McGregor - Halton Lin-Manuel Miranda - Hamilton Leslie Odom, Jr - Hamilton Mejor actriz - Miniserie Kate Winslet (Mare of Easttown) Cynthia Erivo (Genius) Elizabeth Olsen (WandaVision) Michaela Coel (I may destroy you) Anya Taylor-Joy (Gambito de dama) Mejor actor - Drama Sterling K. Brown - This is Us Jonathan Majors - Lovecraft Country Josh O’Connor - The Crown Rege Jean Page - Bridgerton Billy Porter - Pose Matthew Rhys - Perry Mason Mejor miniserie Podría destruirte Mare of Easttown Gambito de Dama The Underground Railroad Bruja Escarlata y Visión Mejor serie de comedia Ted Lasso Pen15 The Flight Attendant Black-ish Hacks Cobra Kai Emily in Paris El método Kominsky Mejor actriz - Drama Uzo Aduba (En terapia) Olivia Colman (The Crown) Emma Corrin (The Crown) Elisabeth Moss (El cuento de la criada) Mj Rodriguez (Pose) Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)