$!Encabezará Belinda las ‘Fiestas Patrias’, en Valle de Bravo

La cantante mexicana Belinda encabezará los festejos de las fiestas patrias en Valle de Bravo, Estado de México, el próximo 15 de septiembre. La actividad se realizará en el Jardín Central del Pueblo Mágico, con entrada gratuita para todo público. La convocatoria fue difundida por la cuenta de la presidenta municipal, la doctora Michelle Núñez. Según el cartel oficial difundido, las actividades comenzarán a las 18:00 horas en el Jardín Central de Valle de Bravo. La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 22:00 horas, previa a la presentación musical de la cantante.

El material disponible no incluye un setlist confirmado para la presentación en Valle de Bravo. Sin perjuicio de ello, la discografía de la cantante permite anticipar un repertorio que combine sus clásicos del pop con material de Indómita, señala infobae.com Entre los temas más identificados con su etapa pop figuran Ángel, Lo siento, Bella traición, Luz sin gravedad, En la obscuridad y Egoísta, canciones señaladas como las más escuchadas y representativas de su discografía según Hola!. A ese bloque se suma Amor a primera vista, su colaboración con Los Ángeles Azules. Del álbum más reciente, los sencillos Cactus, Jackpot y 300 Noches figuran entre los de mayor reproducción en plataformas digitales. Ninguna de estas menciones corresponde a una confirmación oficial de setlist para el 15 de septiembre en Valle de Bravo.