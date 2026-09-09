$!Encabezará Belinda las ‘Fiestas Patrias’, en Valle de Bravo

La cantante mexicana Belinda encabezará los festejos de las fiestas patrias en Valle de Bravo, Estado de México, el próximo 15 de septiembre. La actividad se realizará en el Jardín Central del Pueblo Mágico, con entrada gratuita para todo público.
La convocatoria fue difundida por la cuenta de la presidenta municipal, la doctora Michelle Núñez. Según el cartel oficial difundido, las actividades comenzarán a las 18:00 horas en el Jardín Central de Valle de Bravo. La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 22:00 horas, previa a la presentación musical de la cantante.
El material disponible no incluye un setlist confirmado para la presentación en Valle de Bravo. Sin perjuicio de ello, la discografía de la cantante permite anticipar un repertorio que combine sus clásicos del pop con material de Indómita, señala infobae.com
Entre los temas más identificados con su etapa pop figuran Ángel, Lo siento, Bella traición, Luz sin gravedad, En la obscuridad y Egoísta, canciones señaladas como las más escuchadas y representativas de su discografía según Hola!. A ese bloque se suma Amor a primera vista, su colaboración con Los Ángeles Azules.
Del álbum más reciente, los sencillos Cactus, Jackpot y 300 Noches figuran entre los de mayor reproducción en plataformas digitales. Ninguna de estas menciones corresponde a una confirmación oficial de setlist para el 15 de septiembre en Valle de Bravo.
La presentación de Belinda se inserta en una cartelera nacional de artistas confirmados para los festejos del 15 de septiembre. En el Zócalo de la Ciudad de México, el concierto principal correrá a cargo de Intocable, dentro de su Cultura Tour 2026, previo a la ceremonia oficial que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otras alcaldías de la capital mexicana confirmaron también a sus artistas: Aleks Syntek en Benito Juárez, Paty Cantú en Miguel Hidalgo, El Gran Silencio en Xochimilco y Pancho Barraza en Iztapalapa, según el reporte de Infobae.
En el Estado de México, además de Valle de Bravo, distintos municipios anunciaron su propia cartelera. Ecatepec de Morelos contará con Lila Downs y su gira Cambias mi Mundo; Naucalpan de Juárez con Santa Fe Klan; y Huixquilucan con Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio, de acuerdo con el recuento publicado por N+.
Valle de Bravo ha sido descrito como la “Capital Mundial del Parapente” por la variedad de actividades de aventura que ofrece, entre ellas cañonismo, escalada y paseos en cuatrimoto. En sus cercanías también se localizan santuarios de hibernación de la mariposa monarca, especie migratoria que llega a la región entre noviembre y marzo procedente de Canadá y Estados Unidos.
El municipio celebra además festividades propias a lo largo del año, como el Festival Vallesano en marzo, la Feria de Santa María cada 3 de mayo y el Festival de las Almas, evento internacional de música, arte y cultura que se realiza durante la temporada de Día de Muertos desde 2003.