Encabezará Katy Perry la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La presentación de Katy Perry tendrá una duración aproximada de 13 minutos y forma parte de la estrategia de FIFA de realizar tres ceremonias de apertura independientes, una por cada país anfitrión.

El evento se llevará a cabo el 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido entre la Selección de Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la fase de grupos.

La estrella del pop Katy Perry será la figura principal del espectáculo musical previo al partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial de la FIFA 2026.

Junto a la intérprete de The One That Got Away participarán en la ceremonia de Estados Unidos: el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de BLACKPINK y la artista paraguaya Marilina Bogado, quien representará al equipo rival.

Katy Perry cuenta con amplia trayectoria en megaeventos. El 8 de febrero de 2015 encabezó el halftime show del Super Bowl XLIX, uno de los más vistos en la historia del evento, donde compartió escenario con Lenny Kravitz y Missy Elliott.

Su experiencia en producciones de gran escala la posiciona como la elección ideal para abrir el Mundial en territorio estadounidense. Hasta el momento no se han revelado las canciones específicas que interpretará el 12 de junio.

La FIFA optó por un formato descentralizado con espectáculos previos a los partidos inaugurales en cada sede.

México: 11 de junio de 2026 Estadio Banorte, Ciudad de México (México vs. Sudáfrica). Duración: 16 minutos 30 segundos. Artistas principales: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y Tyla.

Estados Unidos: 12 de junio de 2026 SoFi Stadium, Inglewood, Estados Unidos vs. Paraguay. Duración: 13 minutos. Headliner: Katy Perry, junto a Future, DJ Sanjoy, Lisa (BLACKPINK) y Marilina Bogado.

Canadá: 12 de junio de 2026 BMO Field, Toronto (Canadá vs. Bosnia y Herzegovina). Duración: 13 minutos. Artistas: Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.