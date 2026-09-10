Encabezará Shakira ‘Es Latina’ un proyecto que reunirá música, arte, moda y mucho más

Con esta iniciativa, la artista busca celebrar la diversidad de América Latina, fortalecer los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico y reivindicar la latinidad como una fuerza cultural global en medio de discusiones culturales y sociales sobre la migración y la pertenencia.

El proyecto se desarrollará en el recinto Iberdrola Music, transformado en el llamado Macondo Park , una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez.

Más que una serie de conciertos, Shakira prepara uno de los proyectos culturales más ambiciosos de su carrera. A partir del 18 de septiembre y durante su residencia de 12 fechas en Madrid, la cantante colombiana encabezará Es Latina , una plataforma que reunirá música, literatura, gastronomía, arte y moda en un mismo espacio.

Durante décadas, las giras internacionales de las grandes estrellas del pop se han limitado a ofrecer conciertos acompañados de mercancía oficial y algunas experiencias VIP, detalla quien.com

Shakira quiere cambiar esa lógica. Con Es Latina, la colombiana propone una experiencia inmersiva que busca trasladar al público a un universo cultural latinoamericano donde la música es apenas el punto de partida.

La iniciativa acompañará su residencia en Madrid con una programación paralela que incluirá conversaciones, espacios gastronómicos, expresiones artísticas, actividades literarias y encuentros con algunas de las voces más representativas de la cultura iberoamericana contemporánea.

El objetivo es que los asistentes no sólo escuchen canciones, sino que experimenten distintas formas de entender América Latina.

La propuesta también refleja un cambio en la manera en que las estrellas globales entienden su papel. Hoy, figuras como Shakira no sólo representan una industria musical multimillonaria; también funcionan como embajadoras culturales capaces de proyectar identidades, tradiciones e imaginarios a escala internacional.

La estrategia coincide con un momento en el que la influencia latinoamericana atraviesa uno de sus periodos más fuertes.

La música urbana domina las listas globales, las plataformas de streaming apuestan cada vez más por historias de la región y la gastronomía latinoamericana vive una expansión internacional sin precedentes.

En ese contexto, Es Latina aparece como un intento por consolidar esa conversación cultural en un solo espacio.

Quizá el aspecto más relevante de Es Latina es que refleja una transformación más profunda en el papel de las estrellas de la música contemporánea.

Durante gran parte del siglo XX, la influencia cultural global estuvo dominada por Hollywood, la industria musical anglosajona y los grandes centros de producción cultural occidentales. Hoy, ese mapa es mucho más diverso.

En ese contexto, Shakira parece entender que su alcance va mucho más allá de los escenarios. Con Es Latina, la cantante no sólo busca reunir a miles de personas frente a un concierto; intenta convertir la cultura latinoamericana en una experiencia exportable, reconocible y atractiva para audiencias globales. Todo esto mientras en toda Europa la migración se ha convertido en el gran debate político y social.