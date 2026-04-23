Encara Gael García Bernal a fan que lo graba sin su consentimiento

El hombre lo saludó mientras lo grababa, una acción que el actor notó de inmediato. “¿Por qué me estás grabando?”, dijo. El fan simplemente respondió: “Porque soy tu fan”.

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se observa el momento en el que un seguidor de García Bernal, identificado como Issi Garza, se acercó a su mesa en un restaurante de la Ciudad de México, donde el actor se encontraba conversando con otras personas.

Gael García Bernal se enfrentó a una situación incómoda después de que un fan se acercara para grabarlo sin su consentimiento. Esto lo molestó y, aunque suele ser reconocido por su actitud relajada, dejó claros sus límites ante algo que consideró inapropiado.

😠🎥 GAEL GARCÍA BERNAL ENCARA A FAN POR GRABARLO SIN PERMISO “A la próxima pregúntame antes”, dijo el actor al confrontar a una persona que lo grababa sin su consentimiento mientras comía en un restaurante. pic.twitter.com/k7LoHV3xlX

Sin embargo, esto no le pareció adecuado García, quien aparentemente fue interrumpido en un momento privado. “Ah sí, pero a la próxima pregúntame antes”, le dijo con firmeza.

“Eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas, solo te quería saludar”, insistió el hombre. El cineasta respondió de manera tranquila, reiterando su punto: “Te agradezco, pero a la próxima pregúntame”.

A pesar de que la interacción entre Garza y García Bernal no terminó de mala forma, ya que incluso chocaron los puños. El creador de contenido, en una entrevista para un proyecto de YouTube criticó la actitud del cineasta, a quien llamó “especial” y “payaso”, detalla quien.com

Según su versión de los hechos, Estrellato, un luchador mexicano, habría intentado acercarse antes para pedirle una foto, pero el actor se negó y “se portó muy grosero”. A partir de eso, Garza decidió acercarse para comprobarlo por sí mismo.

Las reacciones en redes estuvieron divididas, aunque una gran parte de los usuarios respaldó al actor, argumentando que, pese a su fama, tiene derecho a la privacidad, especialmente en espacios personales y sin ser grabado sin permiso. También destacaron la forma respetuosa en la que marcó sus límites.

Otros, en cambio, coincidieron con Garza y calificaron al protagonista de Amores Perros como prepotente por la forma en la que abordó la situación.

En medio de la polémica, el actor acaba de estrenar una nueva serie producida por Netflix titulada Santita. Junto a Paulina Dávila, la historia sigue a una mujer que, tras sufrir un accidente que le deja una discapacidad, decide abandonar a su pareja en el altar. Años después, él regresa, obligándola a confrontar decisiones del pasado.

El elenco también incluye a Ilse Salas, Erik Hayser y Ana Layevska. La serie ya está disponible en la plataforma y cuenta con siete episodios, apostando por una historia de drama centrada en las segundas oportunidades y las heridas emocionales.