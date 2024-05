En los celulares de los asistentes quedaron grabados los acercamientos de Alemán con su gente, pues no le bastó con estar sobre el escenario, sino que inmediatamente se lanzó hasta la valla que separó al público del escenario para rapear arropado por la gente, quienes aprovecharon para darle la mano, sujetarlo de las piernas, y tomarse fotos y videos con su ídolo. Él aprovechó para sacar una botella de tequila blanco para darle shots a las personas que estaban más cercanas a él.

Así, en una noche en la que reinó la complicidad entre el artista y su público, uno a uno fueron sonando los éxitos, raps como Haciéndolo fino, Erick Sermón y Categoría 5 fueron coreados al unísono por los asistentes, pero fue cuando sonó el popular tema Tragos de amargo licor cuando la gente se mostró más eufórica.

“Mazatlán vamos a recordar temas de los viejitos... quiero que se la pasen chingón conmigo, y porque esta noche es para ustedes” dijo Alemán, para luego interpretar Un minutito, Hong Kong, Esta noche y Eterno.

La noche transcurrió entre aplausos, rap y el rugido de los motores de las motocicletas que llegaban y salían en todo momento de la Plaza de la Moto, que este año al igual que el anterior, se instaló en el estacionamiento trasero del Centro de Convenciones. Finalmente, Alemán se despidió interpretando colaboración con BZRP, la Sessions #15, pero sus fans no lo dejó ir hasta que les cantó su canción más conocida, Rucón, que fue un hit en las plataformas digitales y en el video oficial el Youtube supera las 100 millones de reproducciones, esta interpretación fue premiada con miles de aplausos.

Calentando motores

Pato Machete llegó junto a los integrantes de Ronda Machetera para calentar el escenario de la Semana de la Moto previo a la llegada del Alemán. El interprete regiomontano regresó al puerto pero esta vez con un nuevo proyecto musical que formó junto a Ronda Bogotá, juntos pusieron bailar a los baiker, quienes bajaron de sus motos seducidos por la propuesta musical de estos artistas que combina el hip-hop y la cumbia.

Mientras, Pato Machete llenó de ritmo el escenario en la plaza se instaló el ya tradicional Globo de la muerte, a la que entraron tres motociclistas para hacer acrobacias y sorprender a los curiosos que se aceraron para ver el espectáculo motorizado.

LAS CANCIONES:

Tercer llamada

Haciéndolo fino

Erick Sermón

Doble Rimaldita

Gran vida

Tranquilito

Vete ya

Un minutito

Hong Kong

Eterno

Esta noche

Rolemos otro

Down with me

Pues que pues

Pimp on

Humo de la trampa

Ya te la cypress

Satanás

Mírame ma

Maradona

Touchdown

Delivery

Tantas veces

Mi tío snoop

El sabor del éxito

Bizarrap

Requisito 420

Grandes ligas

Rucón