Encienden Rosalía, Daddy Yankee y Karol G el inicio de los Latin Grammy en Las Vegas

Rosalía fue la encargada de abrir los números musicales de la gala con la interpretación de “La Perla”.

La música latina vive una de sus noches más importantes en Las Vegas, sede de la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena, donde se reúnen artistas de diversas nacionalidades y géneros. La gala busca reconocer los logros de la industria y fomentar su crecimiento a nivel global.

Rosalía, Daddy Yankee y Karol G protagonizaron actuaciones en los Latin Grammy en Las Vegas. Juanes, Xavi y Fonseca recibieron los primeros premios de la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena.

Entre los primeros galardonados figuró Juanes, quien recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock/Pop. Xavi fue reconocido en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis.

Fonseca obtuvo el premio a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya, su undécimo disco de estudio. Aria Vega fue distinguida como Mejor Nuevo Artista.

Silvana Estrada y Mon Laferte compartieron el escenario con interpretaciones de sus respectivos temas, mientras Anitta presentó Ternura y Karol G hizo lo propio con Ese Hombre Es Malo. El cantautor uruguayo Jorge Drexler ofreció un momento musical con Las Palabras.

Daddy Yankee, junto al productor argentino Bizarrap, protagonizó una presentación que recorrió éxitos del reguetón. El Big Boss hizo cantar al público con temas como Lo Que Pasó, Pasó, Rompe y Gasolina.

La presencia mexicana se destacó con Guillermo Ochoa, quien participó como presentador invitado. Él dio paso al homenaje especial a José Alfredo Jiménez.

En este tributo, Camila Fernández interpretó música del compositor mexicano. Al cerrar su participación, expresó: “¡Viva José Alfredo Jiménez y también mi tata!”.

La ceremonia continúa en desarrollo, con más reconocimientos y presentaciones musicales por delante.