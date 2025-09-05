$!Encontrar el propio camino no es fácil, pero vale la pena, dice Kevin Costner

Encontrar el camino que lo llevó a debutar en las pantallas y construir una carrera exitosa no fue fácil ni automático, pero ha valido la pena, expresó el actor, director y productor, Kevin Costner, en una charla con jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel.

En el evento México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro, consideró que el riesgo más grande que se puede correr en la vida es no escuchar la propia voz, el latido del corazón.

“Ustedes tienen que encontrar su latido del corazón, pueden ser muy buenos en lo que hoy están haciendo y la pregunta que se tienen que hacer es si quieren hacer eso o deben seguir buscando aquello que aman”, expresó.

A él le tocó esa experiencia, cuando buscaba ser actor, pero le tocó ser paciente para encontrar las oportunidades adecuadas que le permitieron debutar en la pantalla y a partir de ahí construir su carrera.

Kevin Costner aconsejó que hay que aprender no solo aceptar que en la búsqueda de oportunidades se les van a presentar muchos no, sino que además, también aprender a decir no, sobre todo en aquello en lo que no están de acuerdo.