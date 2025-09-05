$!Encontrar el propio camino no es fácil, pero vale la pena, dice Kevin Costner

Encontrar el camino que lo llevó a debutar en las pantallas y construir una carrera exitosa no fue fácil ni automático, pero ha valido la pena, expresó el actor, director y productor, Kevin Costner, en una charla con jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel.
En el evento México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro, consideró que el riesgo más grande que se puede correr en la vida es no escuchar la propia voz, el latido del corazón.
“Ustedes tienen que encontrar su latido del corazón, pueden ser muy buenos en lo que hoy están haciendo y la pregunta que se tienen que hacer es si quieren hacer eso o deben seguir buscando aquello que aman”, expresó.
A él le tocó esa experiencia, cuando buscaba ser actor, pero le tocó ser paciente para encontrar las oportunidades adecuadas que le permitieron debutar en la pantalla y a partir de ahí construir su carrera.
Kevin Costner aconsejó que hay que aprender no solo aceptar que en la búsqueda de oportunidades se les van a presentar muchos no, sino que además, también aprender a decir no, sobre todo en aquello en lo que no están de acuerdo.
En la búsqueda de su camino, relató que trabajó en un barco pesquero y en mantenimiento de casas, encontrando la pasión que luego lo llevaría a ser la figura que hoy es.
Y en ese camino, también contó que tuvo la oportunidad de conocer de joven a Carlos Slim y que después de varios años se vuelven a reencontrar en México.
“La decisión que tomé fue la de ser actor y que haría cualquier cosa para hacerlo. En mi primer empleo ganaba 3.25 dólares por hora mientras que mis amigos de universidad ya ganaban muchísimo dinero y se compraban su casa en lo que yo esperaba mi primera entrevista, hasta que finalmente llegó la primera oportunidad. Yo estaba feliz porque sabía lo que quería hacer”, señaló.
“No midan su éxito por un calendario, tienen la vida para conducirla hacia donde quieren, ser buenos amigos, buenos empleados, trabajen arduamente donde están, lo cual no quiere decir que ahí se quedarán por siempre pero sí sean el tipo de personas que les permita ver en retrospectiva eso era lo que hoy son”.
Recordó que alguna vez le preguntaron que qué quería que dijera su tumba cuando falleciera y sugirió que sería “además de mi vida, hice películas”, porque su vida ha sido mucho más que estar en las pantallas.
Kevin Costner también habló de poner atención a lo que les importa, como ha sido su caso en el que se ha involucrado en el cuidado del medio ambiente, donde ha tenido acciones directas, sobre todo en derrames petroleros.
Y reconoció que no le gustan las redes sociales por la crueldad que llega a presentarse en ellas, aunque sí admitió que en algún momento deberá utilizar la inteligencia artificial.
En su mensaje a los jóvenes, les sugirió seguir su camino y no detenerse a pesar de lo que les digan y también, escuchar su propia voz, conservar a sus amigos, y estar cerca de su familia.