Encuentran grabaciones inéditas de Valentín Elizalde

A casi dos décadas de la muerte de Valentín Elizalde, su familia volvió a poner el nombre del cantante en el ojo público tras revelar un momento que marcó profundamente a su madre, Camila Valencia. La señora compartió que, desde el fallecimiento del intérprete en 2006, no había logrado entrar a la habitación que ocupaba en su casa de Guasave, Sinaloa, hasta ahora. La decisión no solo representó un proceso emocional para la familia, también abrió la puerta a un hallazgo que podría interesar a miles de seguidores del regional mexicano: grabaciones inéditas del cantante que permanecieron guardadas durante años junto con objetos personales, ropa, sombreros y recuerdos relacionados con su carrera artística.

El descubrimiento revivió además uno de los proyectos más comentados por la familia Elizalde en los últimos años: la creación de un museo dedicado a la memoria del llamado “Gallo de Oro”, donde se busca preservar parte de su legado musical y personal para el público, detalla elimparcial.com De acuerdo con lo compartido por Camila Valencia, ingresar nuevamente a la recámara de su hijo representó un momento complejo después de casi 20 años de mantener intacto el espacio. Dentro de la habitación aún permanecían pertenencias del cantante, entre ellas prendas de vestir, accesorios y objetos relacionados con su trayectoria. Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la existencia de material musical que nunca llegó a publicarse. Según información, la familia se encuentra revisando estas grabaciones para analizar la posibilidad de lanzarlas en un futuro cercano. Hasta ahora no se ha confirmado una fecha ni el formato en el que podrían darse a conocer.