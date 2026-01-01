Encuentran muerta a hija del actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones murió en un hotel de San Francisco, Estados Unidos, informaron medios estadounidenses como TMZ y New York Post.

TMZ informó, de acuerdo con fuentes policiales, que el cuerpo sin vida de la mujer de 34 años fue hallado en el Fairmont San Francisco, durante la mañana de este primero de enero de 2026.

Las autoridades habrían recibido el llamado del hotel por una emergencia médica, reportada a las 2:54 de la madrugada. Una vez que el personal llegó, se hizo una evaluación del cuerpo sin vida. Se cree que la hija del actor Tommy Lee Jones habría muerto en ese lugar.

Una vez declarado el deceso, elementos del Departamento de la Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense llevaron a cabo los análisis correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la por qué falleció la hija del actor Tommy Lee Jones. Se está a la espera que las autoridades brinden mayores detalles de lo sucedido, incluyendo si la mujer estaba acompañada por alguien más o si llegó sola al hotel, entre otras cosas.

Ella era hija de Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Victoria intentó adentrarse en el mundo de la actuación, con breves apariciones en “Men in Black II” de 2002, en la serie “One Tree Hill” de 2003. Dos años más tarde estuvo en la película “The Three Burials of Melquiades Estrada”.