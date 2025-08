Encuentran sin vida al actor coreano Song Young-kyu

El actor surcoreano Song Young‑kyu, de 55 años, fue encontrado sin vida el lunes por la mañana dentro de un automóvil estacionado en un complejo residencial en Yongin, provincia de Gyeonggi, al sur de Seúl.

Según la policía local, no se encontró evidencia de violencia ni nota alguna. El cuerpo fue hallado alrededor de las horas, tiempo local de Seúl, por una persona allegada al actor, quien luego notificó a las autoridades.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

En junio de 2025, Song fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcohol en sangre superior al 0.08 por ciento, lo cual implicó la revocación de su licencia. Fue remitido a la fiscalía sin detención y enfrentó una fuerte presión mediática en su contra

Como consecuencia, se retiró de la producción teatral Shakespeare in Love y se le eliminó o redujo su presencia en dos dramas televisivos en emisión: The Winning Try (SBS) y The Defects (ENA).

Song comenzó su carrera en teatro en 1994, interpre­tando musicales infantiles, y construyó una filmografía sólida a lo largo de más de tres décadas, con papeles de reparto y apariciones memorables en más de 50 producciones.

Destacó en cine por su rol de Choi, el capitán en la comedia Extreme Job (2019), uno de los mayores éxitos de taquilla del cine surcoreano. También participó en series reconocidas como Hwarang, Hot Stove League, Narco‑Saints y Big Bet, además de su aparición junto a V de BTS en varias producciones recientes.

Se le consideraba una figura respetada en la industria gracias a su versatilidad y presencia constante entre producciones teatrales, televisivas y cinematográficas.

La solidez y presencia escénica de Song Young-kyu lo convirtieron en uno de los actores de reparto más respetados de la industria del entretenimiento coreano. Su capacidad para imprimir autoridad y equilibrio en cada escena le permitió destacar incluso en producciones de gran escala con elencos numerosos, ganándose el reconocimiento tanto del público como de los realizadores.

Su fallecimiento inesperado ha reavivado el debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento en Corea del Sur, así como sobre el impacto de la presión mediática que enfrentan muchas celebridades. A principios de este año, también se reportó la muerte de la actriz Kim Sae-ron, hallada sin vida en su domicilio, lo que ha intensificado la conversación en torno a estos temas.

Song Young-kyu deja un legado actoral importante y es recordado por sus múltiples roles en dramas y películas. Le sobreviven su esposa y dos hijas.