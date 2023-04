La joven reveló que mantuvo una relación sentimental con Adrián Marcelo durante 2021, un año más tarde se volvieron a reencontrar, aunque su último encuentro habría terminado como una de las experiencias más traumáticas en la vida de Carolina, señala publimetro.com

“Fui víctima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel Ángel en 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”.

Luego de dar contexto sobre su vínculo comenzó a relatar el encuentro en el que Marcelo habría intentado forzarla a tener relaciones sexuales dentro de su automóvil, luego de que ella se negó surgieron varios comentarios denigrantes.

“Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”.

Finalmente, Carolina expresó que los reclamos continuaron durante todo el encuentro que tuvieron. Hasta el momento se desconoce si la joven emprenderá acciones legales contra Adrián Marcelo.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo”.