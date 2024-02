“Hago contenido en redes, soy influencer y todo empezó en 2019 cuando yo apenas iniciaba con este mundo de las extensiones. Ella y yo teníamos una amistad, y con la confianza que yo le tenía, decidí aplicarle extensiones de cabello ya que apenas intentaba ser famosa, entonces no tenía las posibilidades para pagar, pero llegamos un acuerdo y hacer un intercambio por menciones. Después se desentendió de esos acuerdos y no quiso pagar”, detalló la extensionista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Betzel recalcó que la cantante la defraudó y robó. Durante el programa mostró la denuncia que interpuso en la Fiscalía de la Ciudad de México, a finales del año pasado; además, presentó algunas pruebas como mensajes, fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp, detalló publimetro.com

“No soy la única a la que defraudó, ya que le debe a otras extensionistas. En mi caso, ocurrió que me empezó a amenazar. Me dijo: ‘tú te vas a quedar callada, tengo el poder y los medios, y si no quieres que te destruya el negocio y familia, pues quédate callada, porque no te voy a pagar”, agregó Betzel en el programa.