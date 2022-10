$!Enfrenta Ed Sheeran un juicio por 100 millones de dólares por el tema ‘Thinking Out Loud’

Un juez federal de Manhattan emprendió acciones legales contra el cantautor, de 31 años Ed Sheeran, ya que está acusado de haber tomado elementos del clásico de Marvin Gaye de 1973, Let’s Get It On, para componer su propio éxito de 2014, Thinking Out Loud. El juez Louis Stanton dijo que “no hay una regla clara” y que será necesario un juicio con jurado para resolver la cuestión, informó el sitio billboard.com

“No hay una regla clara que diga que la combinación de dos elementos no protegibles no es lo suficientemente numerosa como para constituir una obra original”, escribió el juez. “Una obra puede ser susceptible de ser protegida por derechos de autor aunque sea enteramente una compilación de elementos no protegibles”, añadió. Según indicó la publicación, aún no se ha fijado una fecha para el juicio. El asunto entre Sheeran y el patrimonio del fallecido coautor de la canción, Ed Townsend, se originó por primera vez en 2016. Ese año, el cantante fue demandado por la familia del compositor, pero el caso fue finalmente desestimado al año siguiente.