Enfrenta el rapero Kanye West nueva demanda en su contra

Lauren Pisciotta, quien trabajó para el fundador de Yeezy entre 2021 y 2022, presentó una demanda inicial en 2024 por presunto acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado. Posteriormente, la demanda fue ampliada para incluir acusaciones más graves relacionadas con agresión sexual y otros presuntos abusos ocurridos durante su relación laboral, detalla quien.com

Las nuevas alegaciones reavivaron el debate en torno a la conducta del artista, quien en los últimos años ha protagonizado diversas controversias públicas y legales. Sin embargo, West rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trata de afirmaciones falsas.

Kanye West vuelve a estar en el centro de la polémica. El rapero y empresario enfrenta una nueva escalada en la demanda presentada por su ex asistente, Lauren Pisciotta, quien amplió las acusaciones en su contra con señalamientos que incluyen agresión sexual, tráfico sexual y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con documentos judiciales por Page Six, Pisciotta sostiene que fue sometida a conductas inapropiadas y coercitivas mientras trabajaba para el músico. La ex colaboradora también asegura haber sufrido hostigamiento después de dejar su empleo.

Las acusaciones forman parte de un proceso legal que continúa en curso y que aún no ha sido resuelto por los tribunales.

A través de sus representantes legales, Kanye West negó las acusaciones y calificó los señalamientos como “absurdos” y “descabellados”. La defensa del artista sostiene que las afirmaciones carecen de fundamento y ha adelantado que buscará impugnarlas en los tribunales.

No es la primera vez que el intérprete de Stronger rechaza públicamente las acusaciones formuladas por su ex asistente. Desde la presentación de la demanda original, su equipo legal ha insistido en que los señalamientos son falsos y forman parte de una disputa judicial que deberá resolverse mediante el proceso correspondiente.

Por ahora, las acusaciones continúan siendo objeto de revisión judicial y no existe una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

Mientras tanto, el caso sigue generando atención internacional debido al perfil mediático de West y a la gravedad de los señalamientos presentados en su contra.