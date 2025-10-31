Enfrenta Junior H multa y veto tras intepretar corridos prohibidos en Jalisco

Junior H, una de las figuras más destacadas del movimiento de corridos tumbados, volvió a generar controversia tras interpretar canciones prohibidas durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Zapopan, el 28 de octubre de 2025. El artista incluyó en su repertorio El Azul y El hijo mayor, temas ampliamente coreados por el público, pero que forman parte de la lista de canciones que las autoridades locales consideran que hacen apología del delito. El Azul, colaboración entre Junior H, Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón, hace referencia directa a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, exintegrante del Cártel de Sinaloa, y alude a Joaquín “El Chapo” Guzmán con el verso “en la sangre traigo al 701”.

Por su parte, el tema El hijo mayor narra la historia de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo, asesinado en 2008. Ambos temas son emblemáticos dentro del repertorio de Junior H y han sido objeto de controversia por glorificar figuras del crimen organizado. Tras el concierto, las autoridades de Zapopan analizaron videos y testimonios y finalmente impusieron a Junior H una multa de 33 mil pesos, la cifra oficial comunicada por el municipio, detalló elimparcial.com Aunque la normativa local permite sanciones de hasta 400 mil pesos, en este caso se aplicó un monto menor como advertencia inicial. La medida forma parte de la estrategia del estado para prevenir la glorificación de la violencia en espectáculos públicos. Este no es el primer roce de Junior H con las autoridades por el contenido de sus corridos. En otras presentaciones, como la Feria Nacional de San Marcos 2025, fue silenciado en pleno escenario al intentar cantar narcocorridos, lo que evidencia que los organismos locales mantienen vigilancia sobre los artistas que interpretan este tipo de canciones. En Zapopan, aunque no hay un veto permanente, los artistas que reincidan en cantar narcocorridos pueden enfrentar sanciones más severas o incluso la prohibición temporal de presentarse en ciertos eventos.