Enfrenta Justin Bieber a paparazzis por ser invadir su privacidad

“¡A ustedes no les importan los seres humanos, solo el dinero!”, dijo el cantante a los fotógrafos presentes.

Este enfrentamiento marca otro enfrentamiento más contra los fotógrafos que lo acosan, lo que ha despertado preocupación entre sus fanáticos sobre el impacto emocional del constante acoso mediático, señala quien.com

Por otra parte, en febrero de 2025, el artista tuvo un enfrentamiento con un fotógrafo fuera del Beverly Glen Deli en Los Ángeles, donde calificó de “irrespetuoso” el comportamiento del paparazzi y expresó en varias ocasiones su deseo de ser dejado en paz.

En los últimos meses, Justin Bieber ha estado en el centro de atención debido a preocupaciones sobre su salud mental. El cantante de 31 años ha compartido públicamente sus luchas personales, incluyendo sentimientos de insuficiencia y el síndrome del impostor. En una publicación de marzo de 2025, Bieber confesó:

“Siempre he sentido que no merezco lo que tengo. Por más que la gente me diga lo talentoso que soy, hay una voz dentro de mí que insiste en que no soy suficiente, que soy un fraude”, dijo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.