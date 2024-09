Hoy Cyrus enfrenta una polémica por supuesto plagio en la reconocida canción, y fue la empresa Tempo Music quien presentó una demanda en la corte federal de Los Ángeles, declarando que el éxito de la artista incluye “explotación no autorizada” de elementos de When I Was Your Man de Bruno Mars.

El éxito forma parte del octavo álbum de estudio de Miley Endless Summer Vacation y el hit la llevó a ganar su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista, siendo interpretada como una declaración abierta de independencia después de su divorcio con Liam Hemsworth.

La demanda incluye también a los co-escritores de la cantante, Gregory Hein y Michael Pollack, de igual manera, varias empresas acusadas de distribuir la canción, entre ellas Sony Music Publishing, Apple, Target y Walmart.

Tempo Music Investments asegura ser propietaria de una parte de la canción de Mars, tras haberla adquirido de Philip Lawrence, co-escritor de la canción junto con Bruno, Ari Levine y Andrew Wyatt; el intérprete de la canción no forma parte de la acusación legal.

La compañía demandante busca una indemnización por daños y perjuicios, el monto se determinará en el juicio, además esperan una orden judicial hacia Miley Cyrus que le prohíba a ella y a los demandados reproducir, interpretar o distribuir Flowers públicamente.

Tempo Music argumentó que es innegable no notar la similitud que existe en las dos obras musicales y que el éxito de la cantante no hubiera sido posible de no haber existido When I was your man.