Nicola Porcella dio un giro distinto a su carrera luego de participar en La casa de los Famosos México, programa en el que consiguió el segundo lugar, como resultado las propuestas laborales se han incrementado; sin embrago, todo parece indicar que estaría atravesando por una etapa complicada.

El ex futbolista peruano se robó el cariño de miles de televidentes mexicanos, por lo cual comenzó a recibir ofertas para protagonizar algunas producciones de Televisa, pero ciertos problemas legales pondrían en riesgo sus planes a futuro.

A través de una entrevista para el programa Todo para la mujer, Porcella confesó que luego de acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor se percató que su nombre había sido registrado como una marca, lo cual dejó como resultado una serie de problemas legales, mismos que planea que sean resueltos con ayuda de su equipo legal, señaló publimetro.com

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, detalló.