De acuerdo con una fuente cercana a los familiares del actor de telenovelas, el estado de salud de este parece deteriorarse, pero en cuestión mental.

Y es que el no poder estar en contacto con su familia lo tiene sumergido en una tristeza profunda, la cual tema sea una dura depresión.

“Está entrando en crisis. Me dicen su hermano y sus papás que cuando hablan con él no para de llorar. Extraña mucho estar con ellos y lo que más le preocupa es saber de sus hijos”, reveló esta fuente

Ante esto aseguró que, “Me cuentan que Pablo no ha visto a sus hijos en varios meses. Que su ex, Ana Araujo, no ha podido llevarlos y eso le duele mucho a él. Se está perdiendo la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando se comunican, las llamadas son cada vez más cortas y sus hijos más ausentes”.

Asimismo, dijo que la madre del recluso, está muy preocupada porque siente que su hijo está cayendo en una depresión fuerte. No sabe cómo ayudarlo, a pesar de que Lyle participa en actividades dentro de la cárcel para mantenerse distraído.

Sin embargo, la familia de Pablo Lyle aseguró que el actor puede estar viviendo en depresión, por lo que les preocupa su estado emocional.