“La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando iba de una sala a otra para hacer un ensayo de escena, y me hizo una pregunta muy extraña delante de todos. Me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?’. Llevaba pantalones con un bolsillo trasero bordado”, señaló la mujer, quien dijo que su primer pensamiento fue preguntarse qué es lo que debería responder para evitar que él se ofenda y no se genere una situación incómoda.