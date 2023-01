De acuerdo a la investigación de The Telegraph los ancestros de Cumberbatch dirigieron plantaciones de esclavos en Barbados durante los siglos XVIII y XIX. La isla caribeña fue colonia británica durante un largo tiempo, transformándose en república aliada de la corona en 2021.

“El séptimo bisabuelo de la estrella nominada al Oscar compró la plantación Cleland en el norte de la isla en 1728 que fue hogar de 250 esclavos hasta la abolición de la esclavitud más de 100 años después. Se informa que la plantación de esclavos le dio a la familia Cumberbatch una pequeña fortuna”, explica el medio en la publicación.

Barbados está buscando que todas las familias británicas poseedoras de tierras en la isla realicen pagos de reparación compensatorios y devolución de propiedades, por lo que los Cumberbatch se encuentran irremediablemente ligados a las exigencias.

“A todos los descendientes de propietarios blancos de plantaciones que se han beneficiado de la trata de esclavos se les debe pedir que paguen reparaciones, incluida la familia Cumberbatch”, señaló David Denny, secretario general del Movimiento Caribeño por la Paz.

David Denny, dio más detalles sobre la petición legal y social que hace a las familias, incluida la del famoso actor. “El dinero debe usarse para convertir la clínica local en un hospital, apoyar las escuelas locales y mejorar la infraestructura y la vivienda”, expresó sin titubeos desde el comunicado que ahora es de domino mundial.

Es sabido que Benedict es de una familia con poder económico, ya que eso le permitió al actor estudiar en las escuelas más caras de Inglaterra, como Harrow School, la Universidad de Mánchester y la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

The New York Times reportó que antes de esta noticia se sabía que el actor no estaba seguro al inicio de su carrera de usar su nombre real debido precisamente a que su familia estaba ligada con la esclavitud.