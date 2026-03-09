Enjambre, Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins, entre otros encabezarán el Vive Latino

El festival Vive Latino ha vivido una serie de transformaciones a lo largo de su historia. Desde su primera edición, en 1998, ha sido el espacio más importante para la música rock, pero conforme han pasado los años, se ha adaptado al mercado musical actual con otros géneros como el pop, electrónica y hasta regional mexicano.

Desde 2024 Amazon llegó para ser parte de la identidad y con ello la evolución del evento ¿Pero a qué nos referimos con evolución?.

Hablamos con Paul Forat, Head de Amazon Music en México y Eduardo Gómez Head of Brand Marketing & Events para Amazon México sobre lo que habrá en esta edición 2026.

Si en algo coinciden ambos es que el Vive Latino va más allá de solo ser un festival.

“Este festival tiene una particularidad que va más allá de la música, es un festival cultural. Para nosotros es fundamental estar cerca de la cultura para conectar de raíz con el país”, compartió Forat.

Este año nombres como los de Cypress Hill, Enjambre, Lenny Kravitz, Trueno, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins, entre otros encabezarán el festival.

Pero también existe un compromiso con los artistas emergentes que estarán en los cinco escenarios que albergará el festival. Malcriada, Rigoberta Bandini, Rusowsky, entre otros que pondrán el lado alternativo.

Ejemplo de ello es Kevis & Maykyy, los artistas Rompe de Amazon Music y que presentaron el sencillo “HP es Amor”, su reversión de “Oh, qué gusto de volverte a ver” de Rigo Tovar.

“A mí me gusta considerar que somos como una casa para los artistas en donde les decimos ‘vengan para aquí adentro y vamos a ayudarlos a que más gente los conozca’. Es el tercer año en el Vive Latino que con muchísimo orgullo, lo digo, podemos llevar un artista nuevo, nuevo al escenario del Vive Latino y que cante en el mismo escenario que va a cantar Lenny Kravitz”, complementó Paul Forat.

En cuanto a la escena musical en México, el experto destaca que aunque hay muchos artistas hay evolución y la aplicación de streaming busca dar espacios a quienes necesitan el empujón para ser más conocidos.

“La escena en México es maravillosa, llena de oportunidades y la veo en una constante evolución. Ya hay más canales de distribución y es cierto, cada vez hay más artistas, es más difícil distinguir a uno de otro. Lo que tratamos desde Amazon es, con la curaduría experta de mucha gente amante de la música ahí adentro, tratar de traer la mayor cantidad de artistas, que sea una puerta que la comunidad artística sepa que cuentan con Amazon para poder poner su música a disposición de la gente”, destacó.

El escenario Amazon Music anunciará a los artistas que se presentarán mediante la voz de Alexa, 10 minutos antes de que suban a presentar sus shows.

Las novedades en el Vive Latino

Por su parte, Eduardo Gómez destacó que la experiencia será parte de esta nueva edición del Vive Latino y en la que los miembros Prime tendrán beneficios.

Esta edición mostrará poco más del 95% del talento en streaming mediante Prime Video, Twitch y Echo de forma gratuita y en todo el mundo. Esto a lo largo de tres canales y sin suscripción.

De igual forma habrá internet gratuito en los dos escenarios principales para que los asistentes compartan sus mejores momentos sin necesidad de batallar con la señal.