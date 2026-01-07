‘Enola Holmes’, ‘Peaky Blinders’ y ‘Narnia’ entre los grandes estrenos de Netflix 2026

Este año vimos el final de El juego del calamar y de Stranger Things; sin embargo, ahí vienen nuevas producciones listas para ser tu nueva obsesión. Y es que se revelaron los grandes estrenos de Netflix en 2026 y prometen hacerte reír, llorar, gritar y mucho más, durante todo el año. ¿Buscas romance? Ahí viene una nueva temporada de Bridgerton. Si buscas aventuras en mundos sorprendentes, llegarán más episodios de Avatar: The Last Aribender y One Piece. O si te gusta sentirte como una detective, tendremos nueva película de Enola Holmes. ¿Echas de menos cierta gorra? Peaky Blinders: El Hombre Inmortal presenta el esperado regreso de Tommy Shelby (Cillian Murphy). A continuación, te dejamos algunos de los estrenos 2026 de Netflix más destacados.

Agatha Christie: las siete esferas, estreno el 15 de enero.

Agatha Christie: las siete esferas (estreno el 15 de enero) Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una mansión rural, una broma parece haber ido demasiado lejos..., tal como sus consecuencias. Ahora, la detective menos esperada ―lady Eileen ‘Bundle’ Brent― debe descifrar los escalofriantes hechos ocurridos en el campo, en un caso que cambiará su vida para siempre. Elenco: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel, Corey Mylchreest y Nabhaan Rizwan.

Bridgerton Temporada 4.

Bridgerton T4 Parte 1 el 29 de enero | Parte 2 el 26 de febrero La temporada 4 de Bridgerton gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza..., hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer. Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley), Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li), y Katie Leung (Lady Araminta Gun).

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se estrena el 20 de enero.

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal (estreno 20 de enero) Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Elenco principal: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo con Barry Keoghan y Stephen Graham.

APEX (disponible el 24 de abril)

APEX (disponible el 24 de abril) Una mujer afligida que prueba sus límites en la naturaleza australiana de repente se ve atrapada en un juego mortal con un depredador despiadado. Elenco principal: Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana.

ONE PIECE, temporada 2, se estrena el 10 de marzo.

ONE PIECE T2 (estreno 10 de marzo) La épica aventura de piratas en altamar, ONE PIECE, regresa para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. Luffy y los piratas Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, un legendario pasaje marítimo donde la amenaza y el asombro se cruzan a cada instante. A medida que van surcando las olas de un reino impredecible en busca del mejor tesoro del mundo, descubrirán islas extrañas y se toparán con los enemigos más majestuosos.

BEEF T2 se estrena el 16 de abril.

BEEF T2 (estrena el 16 de abril) Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su esposa, lo que desencadena movimientos de ajedrez de favores y coerción en el elitista mundo de un club de campo y su propietario multimillonario coreano. Elenco: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton, Cailee Spaeny, Seoyeon Jang, Youn Yuh-jung, Song Kang-ho, William Fichtner, Mikaela Hoover, BM.

Avatar: la leyenda de Aang, temporada 2.

Avatar: la leyenda de Aang T2 Después de una victoria agridulce al salvar a la Tribu Agua del Norte de la Nación del Fuego invasora, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey Tierra para que los ayude en su batalla contra el temible Señor del Fuego Ozai. Elenco principal: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu, Miya Cech, Momona Tamada, con Daniel Dae Kim, Maria Zhang y Chin Han.

Enola Holmes 3

Enola Holmes 3 La aventura persigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus sueños personales y profesionales chocan en un caso más enredado y traicionero que cualquiera que haya enfrentado antes. Elenco: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine, Laïka Blanc-Francard.

Orgullo y Prejuicio

Orgullo y prejuicio Una de las novelas más icónicas de todos los tiempos, llega a Netflix en formato de miniserie de seis episodios. La serie —que será una adaptación fiel y clásica de la novela— contará con el guion de Dolly Alderton (Everything I Know About Love) y la dirección de Euros Lyn (Heartstopper). Elenco: Emma Corrin, Olivia Colman, Jack Lowden, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Fiona Shaw, Hopey Parish, Hollie Avery.

Narnia estará disponible en diciembre de este año.

Narnia (disponible diciembre del 2026) Entre los estrenos 2026 de Netflix destaca esta esperada obra de la cineasta nominada al Premio de la Academia Greta Gerwig (Barbie, Mujercitas), basada en la querida historia de C.S. Lewis.

Heartstopper Forever