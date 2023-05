“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”, escribió Enrique Iglesias en la red social.

El hijo de Julio Iglesias dijo que no esperaba esta condición de salud que, inevitablemente, le llena de profunda tristeza dado lo que para él significa presentarse en México, que hace casi tres décadas le abrió las puertas al apoyar su carrera.

Tecate Emblema 2023, mediante sus redes sociales, confirmó la noticia que dio el artista y lamentó la situación que, sin duda, está fuera de su alcance. No obstante, ofreció alternativas a los fans que cuentan con boletos individuales para la presentación del 13 de mayo.

Los espectáculos de The Chainsmokers, One Republic, Melanie C, Belinda, Niki, Pablo Vittar, The Driver Era, Alizzz, Bruses, Bresh, Tokiomonsta, Las Villa, Michelle Maciel, Rayben, Angel 22 y Meri Deal, siguieron sin cambios.