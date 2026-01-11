Enrollados reprogramará sus presentaciones en México

Si tenías ganas de ver a Adal Ramones, Lalo España, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Gaby Platas como parte de Enrollados, tendrás que esperar.
Y es que el elenco ha anunciado que las fechas publicadas para este 2026 serán reprogramadas.
De acuerdo a un comunicado este movimiento se debe a cuestiones logísticas de la promotora y no por el elenco.
Las nuevas fechas se darán a conocer antes del 20 de enero mediante las redes sociales de la promotora Music Vibe.
“Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de Enrollados, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega”, se lee en el comunicado.
Ante estos ajustes, la promotora informa que los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas y en caso de no querer asistir pueden solicitar su reembolso.
Enrollados es un espectáculo que reunirá a algunos de los personajes clave de Otro Rollo, iba a iniciar presentaciones el 15 de enero en Mexicali con una gira que concluiría el 28 de febrero en San Luis Potosí.
Las fechas que se habían confirmado para Ciudad de México estaban programadas para el 24 y 31 de enero y el 21 de febrero en Guadalajara.
El popular programa de televisión, producido por Eduardo Suárez, inició en mayo de 1995 en Puebla en lo que ahora es Megacable, pero fue en sus transmisiones en Las Estrellas donde obtuvo mayor popularidad, en el que Adal Ramones y compañía realizaban sketches y tenían invitados de diferentes ámbitos, pero cerró su ciclo en mayo de 2007.