Enrollados reprogramará sus presentaciones en México

Si tenías ganas de ver a Adal Ramones, Lalo España, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Gaby Platas como parte de Enrollados, tendrás que esperar.

Y es que el elenco ha anunciado que las fechas publicadas para este 2026 serán reprogramadas.

De acuerdo a un comunicado este movimiento se debe a cuestiones logísticas de la promotora y no por el elenco.

Las nuevas fechas se darán a conocer antes del 20 de enero mediante las redes sociales de la promotora Music Vibe.

“Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de Enrollados, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega”, se lee en el comunicado.