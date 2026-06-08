$!Ensayan Shakira y Belinda para el show inaugural del Mundial 2026

Shakira y Belinda fueron captadas ensayando en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial 2026. Las cantantes ultiman detalles para la ceremonia de apertura de la máxima justa del balompié, a estrenarse en cuatro días. En imágenes que circulan en redes sociales se observó a la colombiana entrar en acción en un escenario y sobre la cancha del Coloso de Santa Úrsula junto a un numeroso equipo de bailarines. Poco antes, ambas se saludaron en camerinos, tal como mostró la también actriz mexicana de ascendencia española en sus historias de Instagram.

Cabe destacar que Shakira interpretará Dai Dai en la inauguración mundialista, previo al duelo México vs Sudáfrica, señala tribunademéxico.com En tanto, Belinda actuará en el show previo a dicho ‘opening’ con sus compatriotas Alejandro Fernández, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, así como junto al colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla. La filtración de los ensayos de producción confirma los rumores que circulaban en plataformas digitales como TikTok e Instagram sobre una colaboración sorpresa para el show de apertura.

El impacto mediático de este ensayo no solo cimbró las tendencias de entretenimiento, sino que reavivó el debate sobre los rigurosos contratos de confidencialidad que imponen los comités organizadores de este tipo de justas internacionales. Los equipos de representación de ambas luminarias han evitado emitir declaraciones oficiales para mantener el factor sorpresa; sin embargo, las fotografías de los camerinos compartidos en el coloso de Santa Úrsula confirman que la química entre la barranquillera y la mexicana será el eje conductor de una transmisión televisiva que se estima será sintonizada por más de mil millones de espectadores a nivel global.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización de la FIFA, el espectáculo de inauguración contará con un despliegue tecnológico de última generación que incluirá mapping interactivo, cientos de bailarines en escena y un popurrí con los éxitos más emblemáticos de las dos intérpretes. La combinación del talento de Shakira, consagrada como la reina de los himnos mundialistas, junto al arraigo cultural y estilo de Belinda, busca ofrecer un tributo a la riqueza musical de América Latina.

Analistas económicos señalan que la presencia de figuras de la talla de Shakira y Belinda garantiza un retorno de inversión inmediato para las firmas patrocinadoras y cadenas de televisión internacional. Al igual que ocurre en el mercado musical cuando se registran rupturas mediáticas o lanzamientos sorpresivos que saturan algoritmos, un show de esta magnitud catapulta de inmediato las reproducciones de los catálogos musicales en plataformas como Spotify y YouTube.

El tema que interpretará en esta ocasión será “Dai Dai”, una producción realizada junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La colombiana alcanzó un lugar especial en la historia de los Mundiales con “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial de Sudáfrica 2010 que se transformó en un fenómeno global. Posteriormente regresó con “La La La” durante Brasil 2014 y ahora volverá a formar parte del espectáculo que dará inicio al torneo más importante del futbol. El tema que interpretará en esta ocasión será “Dai Dai”, una producción realizada junto al cantante nigeriano Burna Boy que busca representar la diversidad cultural de una Copa del Mundo que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. La canción fue presentada semanas antes del inicio del torneo y rápidamente generó expectativa entre los aficionados debido al regreso de Shakira al entorno mundialista. Además de la actuación de la colombiana, la FIFA confirmó un amplio elenco artístico para la ceremonia inaugural. Entre los artistas que participarán en el espectáculo figuran Alejandro Fernández, quien interpretará el Himno Nacional Mexicano, además de Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. La organización busca combinar talento nacional e internacional para ofrecer un espectáculo que refleje la riqueza cultural de los países sede y la dimensión global del evento. La ceremonia tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, inmueble que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo. El espectáculo servirá como antesala del encuentro entre México y Sudáfrica, partido que pondrá oficialmente en marcha el Mundial 2026.