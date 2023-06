Según refiere Billboard, la estrella ha posicionado 29 canciones en el listado Billboard Hot 100; tres de estas Anything for you (1998), Don’t Wanna Lose You (1989) y Coming Out of the Dark (1991) se han colocado a la cabeza de la lista. Además, 30 de sus canciones han aparecido en el ranking de Hot Latin Songs, entre ellas No me vuelvo a enamorar y Hotel Nacional.

Para recibir este galardón, Gloria Estefan asistirá a un evento de gala que se llevará a cabo, este 15 de junio en Nueva York.