Entre celebridades y protestas se lleva a cabo la MET Gala 2026

Entre el despliegue de celebridades que pasaron por la alfombra y las protestas en las calles de Nueva York, se llevó a cabo la MET Gala 2026, en Nueva York.

Bajo la temática, “La moda es arte” que rinde homenaje a la moda como forma de expresión artística, pero también al Costume Institute mismo, el instituto al cual se destinan los donativos recaudados con gala.

Celebrada en el Museo Metropolitano de Arte, la gala reunió a figuras de alto perfil como Beyoncé, Nicole Kidman, Doja Cat, Bad Bunny, Anne Hathaway, Zoë Kravitz y Katy Perry, quienes desfilaron bajo la temática “Costume Art”, que convirtió cada atuendo en una pieza artística.

Cuerpos como lienzos, atuendos como esculturas y el canon de la historia del arte como inspiración, los invitados llegan para subir los escalones frontales, contra un telón de fondo verde y frondoso que recuerda a Monet.

Una de las primeras en captar la atención fue Emma Chamberlain, con un vestido de olanes multicolor que evocaba un lienzo en movimiento. Ashley Graham destacó con un diseño entallado en tono nude, mientras que Nicole Kidman apostó por un vestido rojo estructurado, acompañada por su hija en un momento que marcó la noche.

Lady Gaga, Lisa de BlackPink, Sabrina Harrison, SZA, Emma Chamberlain, Isha M. Ambani, Gwendoline Christie, Kim Kardashian y otras celebridades desfilaron por la alfombra que este año fue blanca, en un intentó representar un jardin floral.

El puertorriqueño Bad Bunny apareció transformado en una persona de la tercera edad, con pelo blanco y barba canosa, maquillaje que le suma décadas, rostro con arrugas pecas y incluso bastón, vestido completamente de negro, con un diseño creado a medida por la firma española Zara.