Entre cine negro y superhéroes: Spider-Noir deslumbra en la CCXPMX

Uno de los momentos más esperados de la CCXP México 2026, celebrada este fin de semana en la Ciudad de México, llegó con la presentación de Spider-Noir. Antes de que el elenco tomara el Omelete Stage, los cientos de asistentes en el Thunder Stage fueron sorprendidos con un saludo exclusivo en video de Nicolas Cage, protagonista de la nueva serie de Prime Video ambientada en el Nueva York de los años 30. El legendario actor, quien interpreta al detective Ben Reilly, envió un mensaje a los fans mexicanos, al no estar presente en la convención. “Spider-Noir es una experiencia única con una versión del personaje nunca antes vista. No puedo esperar a que vean los ocho episodios a través de Prime Video”, expresó.

Tras este preámbulo, el showrunner Oren Uziel y los actores Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez y Jack Huston se unieron a la celebración para profundizar en los detalles de esta producción que llegará a las pantallas el 27 de mayo. Oren Uziel explicó que la esencia de la serie reside en la unión perfecta entre el cine negro y el superhéroe. “El Spider existe en esa estética noir y en ese mundo noir”, afirmó, para después destacar que presentarle el proyecto a Cage fue el mayor honor de su vida. “Fue la conversación más fácil porque él ama a Spider-Man tanto como ama el cine noir. Hablamos de cómo crear una versión completamente nueva del personaje que nadie haya visto antes”.A su vez, Lamorne Morris, quien interpreta ¡a Robbie Robertson, confirmó que, a pesar del tono sombrío, la serie mantiene un equilibrio. “Sí, pueden esperar humor, algunas risas... pero hay de todo: hay romance y drama”, sostuvo. Por su parte, Li Jun Li encarna a la enigmática Cat Hardy, una femme fatale que redefine el glamour de la época.